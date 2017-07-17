Программы туроператоров сократились из-за низкого спроса

17 июля. FINMARKET.RU - Продолжающееся резкое снижение спроса на внутренние направления вынудило туроператоров скорректировать свои летние программы. Как рассказала "Коммерсанту" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в среднем крупные участники рынка реализуют этим летом на 20% меньше туров по внутренним направлениям, чем годом ранее. По словам представителя компании "Библио-глобус" Игоря Антонова, многие туроператоры уже приняли решение о сокращении или полном сворачивании своих программ по России на фоне низкого спроса. "Но в нашем случае речь идет пока только о снижении себестоимости: в управлении компании находятся отели, мы в любом случае будем их заполнять",- объясняет он.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин указывает, что в среднем спрос на российские курорты в этом году сократился на 25%. По его словам, сейчас реализовано 70% пакетов из летней программы, годом ранее это произошло на месяц раньше. "Изначально мы связывали падение с плохой погодой, но сейчас очевидно, что речь идет об экономических факторах: возможно, некоторые туристы приняли решение в этом году в принципе воздержаться от летнего отдыха",- рассуждает С.Ромашкин. По его словам, низкий спрос значительно скорректировал цены: 20-30% туров сейчас продаются по себестоимости.

Снижение цен отмечают и другие участники рынка. Директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин рассказывает, что с начала лета стоимость размещения в некоторых отелях снизилась на 10-30%.

Тенденцию к снижению цен подтверждают турагенты. По расчетам сооснователя Level.Travel Эллина Толстова, за год средний чек на покупку внутренних туров снизился на 30%, до 31 тыс. руб. Интерес к России последовательно сокращался все лето: если в начале июня на страну приходилось 24% продаж компании, то к середине июля этот показатель сократился до 13%.

Резкий рост интереса к организованным турам по России начался во второй половине 2014 года и достиг своего пика в 2015-2016 годах: именно в этот период продажи туров внутри страны начали многие игроки, работавшие ранее лишь с зарубежными направлениями. Но с конца 2016 года ситуация начала стремительно меняться - туроператоры фиксировали постепенно снижающую динамику продаж, рассчитывая до последнего нарастить объемы во второй половине лета. Хотя этого не произошло, М.Ломидзе не ждет массового оттока крупных компаний с этого рынка, отмечая, что "сегмент сформировался, вопрос лишь в объемах продаж".