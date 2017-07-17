В программу реновации могут войти еще 1,5 тыс. домов

17 июля. FINMARKET.RU - Когда 1 июля 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон о реновации жилищного фонда в Москве, в перечне для голосования, которое завершилось 15 июня, было 4546 домов (примерно 15% всех домов исторической Москвы). За включение в программу проголосовали жители 4086 домов.

Но московские власти оставили возможность участвовать в реновации и тем домам, где голосования не было. Для этого необходимо провести общее собрание собственников (ОСС) и передать в районную управу протоколы ОСС не позднее 20 июля. Собрания можно было провести не позднее дня вступления в силу закона о реновации, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после этого город не имеет права расширять программу.

В программу могут войти еще примерно 1500 домов, рассказал "Ведомостям" сотрудник мэрии. Его коллега говорит, что в списке от 1500 до 1600 домов.

Если в программу войдет 5500 домов, московским властям придется снести около 17,5 млн кв. м, на которых проживает 1,12 млн человек – почти десятая часть населения Москвы.

Рекордное число желающих войти в программу – в новой Москве: такое решение приняли жители 199 домов, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В новой Москве в начальный перечень для голосования было включено 67 домов, 11 отказались. Сейчас, по словам Жидкина, идет проверка соответствия критериям включения и проверка поданных в Мосжилинспекцию документов.

Московские власти оценивали программу в 3 трлн руб. и 15 лет, город собирался построить 17–18 млн кв. м жилья, а еще примерно 15 млн кв. м планировалось продать, чтобы окупить проект.

Если число домов вырастет на 1500, то для переселенцев понадобится 23,3–24,8 млн кв. м, подсчитывает управляющий партнер "Метриум групп" Мария Литинецкая. Доброхотова указывает, что придется увеличить и строительство на продажу. Всего не менее 40 млн кв. м жилья и если программа рассчитана за 15 лет, то в год надо вводить 5,5–5,6 млн кв. м, а не 3 млн кв. м, как раньше, что маловероятно, полагает Литинецкая. Реальный срок такой программы – около 25 лет, соглашается Владимир Богданюк из Est-a-Tet.