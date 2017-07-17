НПФ предложили способ увеличения пенсий

17 июля. FINMARKET.RU - Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила комплексный план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ и ПФР. Об этом в кулуарах Международного финансового конгресса "Известиям" рассказал исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов.

Сейчас средства от управления государственной собственностью направляются в виде дивидендов или прибыли от приватизации в бюджет, из которого затем их часть поступает в ПФР в виде трансферта. АНПФ предлагает изменить эту схему: направлять доходы от управления госсобственностью на рынок, который инвестировал бы их и за счет полученной прибыли увеличивалграждан. Это позволит пополнять пенсионные счета в год на 10 тыс. рублей.

А.Денисов рассказал, что создана рабочая группа в рамках ассоциации, которая работает над созданием таких инструментов. По его словам, эти средства могут быть использованы для дополнительных поступлений в ПФР сверх того, что сегодня поступает в него из бюджета.

"Важно, чтобы они шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета. Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых", — отметил он.

Пенсионная система России не является сбалансированной: общий трансферт из бюджета в год составляет 3,7 трлн рублей, или 4% от ВВП. Такой значительный объем финансирования является существенной нагрузкой на федеральный бюджет, общий объем которого — 15 трлн. Последние три года в связи со снижением поступлений в казну нефтегазовых доходов правительство было вынуждено «замораживать» перевод в НПФ накопительной части пенсии, которая шла на текущие выплаты пенсионерам вместо формирования инвестиций будущих. Эта ситуация привела к новому витку пенсионной реформы, в разработке которой также принимают участие и НПФ, предлагающие свои варианты улучшения стабильности пенсионной системы.

"Сегодня распределительная пенсия дефицитна на треть. Расходы в более чем 6 трлн покрываются взносами лишь в объеме 4 трлн. Остальное — трансферт из госбюджета. Использование доходов от управления и приватизации государственной собственности — это по самым скромным подсчетам еще 500 млрд", — оценил руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис.

По его расчетам, в 2017 году доходы от управления госимуществом составят 483 млрд рублей, в 2018-м — 463 млрд, в 2019-м — 432 млрд, а доходы ФНБ — 58,7 млрд, 60,5 млрд и 49,4 млрд. Всего таким образом на пенсионное обеспечение можно направить дополнительно 542 млрд, 524 млрд и 482 млрд соответственно. С учетом числа работающих граждан, их пенсионные счета в год будут пополняться на 10 тыс. рублей — это будущие пенсии россиян.