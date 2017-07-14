Купить ферму для добычи криптовалюты

14 июля. FINMARKET.RU - В России на досках объявлений начали предлагать собранные под ключ фермы для добычи (майнинга) криптовалют. И цены на них разнятся в зависимости от мощности устройств и дополнительных факторов. Если на доске объявлений Avito сами фермы в среднем стоят около 1 млн руб. и располагаются в разделе компьютерных комплектующих, то с подведенными коммуникациями они перемещаются в категорию "готовый бизнес", за который предлагается заплатить существенно больше.

Так, "Ведомости" обнаружили объявления за 6,5 млн и 7 млн руб.

Продавцы ферм уверяют, что инвестиции окупятся за несколько месяцев. Ферма за 1,4 млн руб. приносила до 270 тыс. руб. в месяц, за 750 тыс. руб. - до 120 тыс. руб. Готовый бизнес за 7 млн руб. обещает месячную выручку до 600 тыс. руб., говорит ее хозяин.

Майнинг - совокупность математических вычислений, с которыми в силу своей архитектуры лучше всего справляются процессоры видеокарт. Наибольший интерес оборудование для майнинга вызывает у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Исходя из цен на видеокарты, "Ведомости" подсчитали, что готовые фермы продаются дороже себестоимости используемого в них оборудования с премией от 10% до 80%. Готовый бизнес вышел вдвое дороже, но сказывается дефицит видеокарт: на волне ажиотажа криптовалют они подорожали и исчезли с полок магазинов.

Главный плюс фермы под ключ: ее можно купить здесь и сейчас, рассказывает старший инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов, также занимающийся майнингом. Это же и главный минус: неизвестно, как работает это оборудование и чего от него ждать даже в течение нескольких недель. По словам К.Виноградова, готовая ферма может обойтись дороже входящих в нее комплектующих примерно на 40%. При этом есть риск купить "убитое" оборудование.

Как говорит владелец майнинговой фермы Тимофей Ра, люди покупают фермы в надежде, что нужно будет лишь нажать кнопку и они сами будут приносить прибыль. Однако это не так: ферма требует постоянного присмотра, фактически это работа на полставки. Ведь видеокарты, случается, зависают и перестают майнить и их надо перезапускать. Они способны перегореть, поэтому также нужно следить за температурой в помещении, перечисляет он.