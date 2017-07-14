Россиян все больше привлекают кэшбэк-сервисы

14 июля. FINMARKET.RU - В России растет популярность кэшбэк-сервисов. Аудитория кэшбэк-сервисов в стране растет в среднем на 400 тыс. человек ежемесячно, говорится в исследовании рекламной сети ePN. По оценке компании, в июне 2017 годачерез такие сервисы совершили 5 млн пользователей. Потенциальную аудиторию в ePN оценивают в 20-25 млн, пишет . "Коммерсант"

Наиболее высокий процент кэшбэка, как правило, предоставляется в категории телефонов и коммуникаций, говорится в исследовании: в этом сегменте возвращается 28,3% от стоимости товара. При покупке бытовой электроники пользователи в среднем получают 13,7%, сетевого оборудования - 9,5%.

Как отмечает руководитель проекта ePN Илья Петров, по собственным данным компании и информации из доступных источников, крупнейшие кэшбэк-сервисы зарабатывают около $3-4 млн в год. По его словам, ритейлеры платят сервисам процент от продажи, который может доходить до 30%. Из этой суммы 70-80% получает пользователь, а остальное забирает сервис в качестве платы за свои услуги. Средняя стоимость одного заказа составляет $25. При этом 90% трат приходится на AliExpress, говорится в отчете.

Однако представитель AliExpress подчеркивает, что официально компания не предоставляет в России услугу кэшбэка. Среди условий для аффилиатов компании, размещенных на сайте AliExpress, указывается, что использование вознаграждения для того, чтобы пользователь совершил какие-либо действия, запрещено.

"Скидочный бизнес чувствует себя намного лучше в России, чем в развитых странах. Средний рост за последние пять лет был более 20%", - подтверждал ранее "Ъ" представитель купонного ресурса Biglion. На востребованность купонных сервисов в стране, в частности, влияет экономическая ситуация 2013-2016 годов: покупатели стали более рационально тратить, что обусловило интерес к скидкам и купонам, указывали в компании.