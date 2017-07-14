Дешевую ипотеку готовятся ввести еще в шести регионах

14 июля. FINMARKET.RU - Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует до конца года вдвое увеличить охват субъектов РФ льготной региональной программой. Выдаваться жилищные кредиты будут по ставкам существенно ниже рыночных (от 6,25% при средней ставке по стране 11,6%), пишут "Известия".

С середины этого года АИЖК запустило ипотечные программы, которые позволяют регионам осуществлять ипотечное кредитование со ставкой от 6,25% для определенных категорий граждан во Владимирской и Новгородской областях. В Калининградской и Воронежской областях, а также в Республике Карелия начало выдачи ипотеки со ставкой 6,25% запланировано на 3-й квартал 2017 года.

АИЖК для повышения доступности ипотечного кредитования внедрен механизм региональных программ, в рамках которых ипотечная ставка начинается от 6,25% годовых на весь срок кредита за счет единовременной выплаты из средств региональных бюджетов. Категории участников также выбираются регионом самостоятельно - обычно это молодые ученые, врачи, учителя и молодые семьи.

"С середины 2017 года АИЖК подписало соглашение с администрациями пяти регионов о реализации льготной ипотечной программы по ставке от 6,25% (Владимирская, Новгородская, Калининградская, Воронежская области, Республика Карелия). В ближайшее время соглашения будут подписаны еще с двумя регионами: Республика Мордовия и ЯНАО. Также запуск программы планируется в Московской и Ростовской областях, Республике Чувашия и Республике Татарстан", - рассказали "Известиям" в АИЖК.

В прошлом году в Московской области АИЖК уже была запущена программа, в рамках которой компенсировался первоначальный взнос в размере 50% и часть ежемесячного платежа. Вскоре Подмосковье может получить программу льготной ипотеки под 6,25%, уточнил представитель агентства. Финансирование программы осуществляет регион, АИЖК предоставляет сам продукт. Конкретные группы граждан, которые смогут попасть в программу, позже определят власти Подмосковья.

Всего с начала реализации региональных программ по трем субъектам (Московская, Владимирская и Новгородская области) выдано кредитов более чем на 500 млн рублей, уточнили в АИЖК. Однако объем выдач не так показателен, как социальный эффект от программы, позволяющей особым категориям населения приобрести жилье.

За счет таких программ каждому из регионов-участников удалось решить определенные социальные задачи, пояснили "Известиям" в Минстрое. Например, в Воронежской области семьям, имеющим детей, предоставляется единовременная выплата части первоначального взноса по кредиту или части основного долга на выбор. В 1-м квартале 42 семьи воспользовались этой возможностью.

По данным Центробанка, на 1 июня 2017 года самые высокиепо ипотеке в стране сложились в Крыму (12,2%), Карачаево-Черкесии и Тыве (12%), Ненецком АО и Алтае (11,9%), Адыгее, Дагестане и Башкортостане (11,8%). Ниже рынка ставки в Москве (11,55%), Московской области (11,5%), Ленинградской области (11,52%), Санкт-Петербурге (11,51%) и Чувашии (11,45%).

В Москве ставки в среднем ниже еще и потому, что конкуренция за заемщиков между банками в столице выше - рост конкуренции приводит к падению ставок.