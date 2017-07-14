Гидрометцентр определил регионы, где можно надеяться на хороший урожай

14 июля. FINMARKET.RU - В России началось снижение розничных цен на. Однако, согласно агрометеорологическому прогнозу, который составили синоптики, овощи из "борщевого набора" могут оказаться во многих регионах в дефиците, пишет "Российская газета". Особенно морковь. "Она отстает в росте. Наиболее проблемная ситуация на севере Центрального и Приволжского округа. Лучше ситуация на юге этих округов", - поясняет Анна Страшная, ведущий научный сотрудник отдела агрометеорологических прогнозов Гидрометцентра России. Многие зерновые и овощные культуры восполняются поставками с юга. Там жарче, и урожаи богаче. Но морковь с юга почти не поставляют. Компенсировать придется импортом, считает А.Страшная.

Лучше ситуация с капустой. "Она начала расти, хотя тоже немного отстает", - говорит эксперт. Ее спасает устойчивость к холодным температурам. Сейчас наша капуста дошла до прилавков, и это сразу отметили в Росстате. За неделюна капусту упали более чем на десять процентов.

Вывод второй: "салатный набор" (огурцы и помидоры), похоже, нас уже не порадует. К июлю цены на него обычно снижаются, подходит урожай грунтовых овощей. Но в этом году слишком холодные ночи для полноценного роста. И хотя начало снижения цен Росстат все же отмечает, за неделю огурцы подешевели на 5,6%, помидоры - на 2,9%. Но полностью компенсировать потери не удастся, заявили в Гидрометцентре.

Цены на картошку уже пошли вниз, потеряв за неделю 6,2%. Сейчас активная уборка второго хлеба идет на юге страны. По данным на 13 июля, там уже собрано 53,4 тысячи тонн раннего картофеля, сообщает СовЭкон, аналитический центр, специализирующийся на анализе аграрных рынков. Однако уродился картофель не везде. Но закупать его тем, у кого в регионе плохой урожай далеко не придется.

Так неблагоприятными погодные условия были на севере Поволжья и Центрального федерального округа. А хорошим урожай обещает быть на юге тех же округов. Среди регионов, в которых в этом году может быть собран хороший урожай картофеля, - Брянская, Курская, Белгородская, Липецкая и Тамбовская области.

Вывод третий: в этом году будет урожай свеклы. Хотя есть определенное отставание в ее росте, отметили в Гидрометцентре. Но вес корня близок к средним многолетним значениям. Хорошие урожаи могут быть на Северном Кавказе и в Среднем Поволжье.

В лучшие годы сезонное снижение цен было таким интенсивным, что сказывалось на инфляции, происходила дефляция. Вряд ли нас ждет это в 2017 году, считает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики".

Однако паника по поводу отсутствия сезонного снижения цен эксперту кажется надуманной. "Мы наверняка получим еще сезонное снижение цен. Но оно будет не такое интенсивное, как в прошлые годы. Но настоящее снижение цен на плодоовощную продукцию еще впереди", - уверяет Георгий Остапкович.

Существенным фактором эксперт называет и то, что территории, по которым существеннее всего прошла непогода, и наиболее плодородные регионы - это чаще всего совершенно разные части страны.

Вывод четвертый: для зерна холодное лето оказалось не таким существенным. Ситуация с зерновыми наиболее благоприятная.