Сенаторы рекомендуют снизить НДС для гостиниц

14 июля. FINMARKET.RU - Комитет Совета Федерации по социальной политике утвердил рекомендации экспертного совета по туризму в области решения проблем въездного туризма. Как пояснил "Коммерсант" председатель экспертного совета Игорь Фомин, в ближайшее время эти предложения будут направлены на рассмотрение правительства, которое примет решение об их дальнейшей судьбе.

Основная суть предложений Совета Федерации сводится к снижению налогового обременения для гостиничного бизнеса. В частности, сенаторы предлагают снизить ставкуна гостиничные услуги с 18% до 10%. По словам И.Фомина, в Европе средний размер НДС для отелей составляет 10,3% при ставке этого налога 20% для других видов бизнеса. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов предполагает, что изменение размера НДС может снизить среднюю стоимость гостиничных услуг. "Это распространенный опыт: многие европейские страны в период кризиса использовали налоговые послабления для увеличения активности в гостиничной отрасли",- добавляет он. Консультант практики "Оценка" группы "НЭО Центр" Алена Чупракова считает, что снижения тарифов можно ждать только в будущем - за счет роста качественного предложения. Но, по ее мнению, шансов на утверждение этой преференции немного.

В Совете Федерации правительству также предлагают рассмотреть возможность установления нулевой процентной ставки на землю для строящихся и модернизируемых объектов, снизить с 1,5% до 0,3% ставку налога для земель рекреационного назначения. С 2019 года, по мнению сенаторов, было бы целесообразно субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам, направленным на строительство и модернизацию гостиниц, закупку туристического транспорта.

Старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин скептически относится к перспективам утверждения предложений Совета федерации. "В последние годы, несмотря на заявления правительства и президента, налоги последовательно, хотя и слабо, повышаются: введение новых налоговых льгот происходит в основном в добывающих секторах и для некоторых компаний",- объясняет он.

Тем не менее снижение налоговой нагрузки на гостиничный бизнес поддерживают не только в Совете федерации. В Ростуризме пояснили "Коммерсанту", что агентство участвовало в разработке этих предложений и рассчитывает, что их утверждение увеличит инвестиционную активность на гостиничном рынке и снизит среднюю стоимость размещения. Увеличение числа мест в гостиницах и количества проведенных в них ночей - один из ключевых целевых показателей утвержденной в 2014 году "Стратегии развития туризма до 2020 года".