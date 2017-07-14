Покупки в иностранных интернет-магазинах подорожают

14 июля. FINMARKET.RU - По итогам встречи с участниками российского форума "Интернет экономика" президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, "направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет". Ответственным за исполнение поручения была назначена Федеральная антимонопольная служба (ФАС) - вопрос о равноправной конкуренции между российскими и зарубежными интернет-магазинами относится к компетенции этой службы. Ее основное предложение - введение налога на добавленную стоимость на все ввозимые в страну посылки, пишут "Известия".

Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают,будут платить покупатели - при получении товара.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал "Известиям", что фактически предложено воспользоваться опытом Евросоюза: в ЕС такой порядок решено ввести с 2020 года. Если компания не зарегистрируется, посылку вскроют на таможне для оценки ее стоимости, будет определен НДС, а к налогу добавится оплата услуг по вскрытию и оценке.

№Регистрация будет выгодна интернет-магазину, - объяснил Алексей Федоров. - Посылки от такой компании будут проходить таможню по "зеленому коридору". Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет. Товары от незарегистрированных пойдут по "красному коридору", и это займет больше времени. Плюс гражданину придется больше заплатить№.

Сейчас в Европе лимит беспошлинного ввоза составляет 22 евро за посылку. В России без уплаты пошлин можно заказывать товары в иностранных онлайн-магазинах на сумму до 1 тыс. евро и до 31 кг ежемесячно. Этот порог в ЕАЭС планируется поэтапно снижать - до 500 евро в 2018 году и до 200 евро в 2019-м.

При этом российские торговцы обязаны платить НДС. Из-за неравных условий торговли многие отечественные интернет-магазины уже начали доставлять пользователям товар из-за границы. Например, как ранее сообщали "Известия", по такой схеме стал работать Ozon.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов отметил, что предлагаемая схема "не очень правильная" - с одного и того же товара НДС будет собираться дважды - в государстве, откуда посылка отправляется, и в России.

По данным НАДТ, общий оборот средств трансграничной интернет-торговли (импорта) в России в 2016 году составил $3 млрд.