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13 июля 2017 года 11:50
Налог на роскошные авто может вырасти
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ZUMA/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - В России может вырасти транспортный налог на роскошные машины, стоимость которых выше 3 млн руб., заявил на выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге глава Минпромторга Денис Мантуров. Решение, правда, пока еще не принято, уточнил он, заметив, что на данный момент идут консультации с Минфином, пишет "Российская газета". Налог на роскошь - социальный проект, который имеет не самое прямое отношение к экономике, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. "Некоторое время назад он вводился в достаточно большом количестве стран, но потом многие в итоге от него отказались", - вспоминает он зарубежный опыт подобного налогообложения. Главная причина отказа от такого налога за границей, продолжает эксперт, заключается в сложности администрирования. Так, у одной и той же дорогой машины может быть огромное количество комплектаций, а список дополнительных опций часто меняется. Есть вопрос и к включению той или иной машины в категорию "предметов роскоши". "Роскошными" считаются практически все внедорожники Volkswagen Touareg. Однако, если смотреть на "базовую комплектацию", то это обычная "рабочая лошадка". Спорный момент - отнести к этой категории корейский седан Hyundai Equus, а также базовые комплектации внедорожника Nissan Patrol. Вполне возможно, что стоит дополнительно уточнить понятие "роскошный автомобиль", - предлагает И.Моржаретто. По состоянию на март 2017 года в списке "роскошных" машин, цена на которые превышает 3 млн руб., находится 909 моделей самых известных марок, среди которых автомобили из Европы, Азии и США. Список разделен на несколько ценовых групп. Первая группа - самая многочисленная, в нее входит 420 моделей по цене от 3 до 5 млн руб. Их обладатели платят транспортный налог с самым низким повышающим коэффициентом - от 1,2 до 1,5. Вторая группа включает в себя 320 авто ценой от 5 до 10 млн руб. (с коэффициентом 2). И, наконец, настоящая роскошь - от 10 млн руб. - здесь уже платить приходится трехкратный налог.
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