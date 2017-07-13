Тарифы на воду в 2018 году снизятся

13 июля. FINMARKET.RU - Для государственных и муниципальных предприятий, работающих в сфере водоснабжения и водоотведения, пересмотрели систему формирования тарифов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС). подготовила проект приказа "О внесении изменений в методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э". Согласно документу, с 2018 года ГУПы и МУПы лишатся возможности закладывать в тариф предпринимательскую прибыль, пишут "Известия". По действующим сегодня правилам в тарифах на холодную и горячую воду и водоотведение допускается прибыль в размере 5%.

По оценке Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), значительное количество водоканалов по-прежнему находится в государственной и муниципальной собственности. В частности, государственным предприятием является водоканал Санкт-Петербурга. Московский водоканал же существует в виде акционерного общества и сохранит право получать прибыль. При этом, как сообщила заместитель генерального директора по перспективному развитию и тарифообразованию АО "Мосводоканал" Ольга Петрова, при подаче в органы регулирования документов для установления или корректировки тарифов предприятие никогда не заявляло о потребности в предпринимательской прибыли.

"Тарифы АО "Мосводоканал", установленные для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения на территории Москвы и Московской области, предпринимательской прибыли не содержат", - заявила она "Известиям".

Заместитель руководителя отдела экономики РАВВ Александр Канивец отметил, что приказ ФАС лишит государственные и муниципальные водоканалы возможности получать доход от своей деятельности.

"У нас этим приказом убирают прибыль, которую имеют предприятия. 5% - это тот заработок, который предприятия могут получать за счет тарифов и тратить его по своему усмотрению. Теперь они будут работать в лучшем случае в ноль, а большинство, скорее всего, будут нести убытки", - пояснил "Известиям" А.Канивец.

По его мнению, ФАС подготовила нововведения для того, чтобы подтолкнуть перевод ГУПов и МУПов в концессии - форму государственно-частного партнерства, подразумевающую участие частного сектора в управлении госсобственностью или предоставлении госуслуг. Ранее Минстрой выступал с предложением запретить деятельность МУПов и ГУПов с 2018 года. По мнению министерства, все они должны быть переданы в концессии.

В Минстрое "Известиям" сообщили, что согласно организационно-правовой форме МУПов и ГУПов эти предприятия ограничены в привлечении финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры и часто их деятельность неэффективна не только с финансовой точки зрения, но и с управленческой. По словам чиновников, эти предприятия чаще всего не заинтересованы в повышении эффективности работы. Поэтому Минстрой России последовательно реализует стратегию привлечения частных инвестиций и передачи неэффективных МУПов и ГУПов в концессии.