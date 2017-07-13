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13 июля 2017 года 09:47
Треть россиян задерживаются на работе, а производительность падает
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Сергей Савостьянов/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - Треть россиян постоянно задерживаются на работе, но производительность труда в нашей стране растет значительно ниже, чем в других странах. От среднемировых показателей наша производительность труда отстает на 27%. Опрос экспертов "Российской газетой" показал, что дело здесь не только в старом оборудовании и технологиях. "Да, действительно, российские работники проводят на своих местах на 20-25% больше времени, чем их коллеги из Германии, Франции, Испании, Швейцарии, - подтвердил проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Сафонов. - Это данные не только Роструда, но и международных организаций. И главная причина, на мой взгляд, кроется в очень низком качестве управления. У нас почему-то принято думать, что если человек не хочет перерабатывать положенное по закону и трудовому договору время, то он лентяй и плохой работник. На самом деле все совсем не так. Если человек задерживается на работе, то или он сам не может выстроить свой трудовой процесс, или его руководство не в состоянии этого сделать". Еще один серьезный фактор, влияющий на низкую производительность труда, по мнению А.Сафонова, это плохая логистика. "Во всем мире отказываются от услуг складов, - поясняет он. - Как, к примеру, работает концерн "Фольксваген", имеющий производства в разных странах? По принципу - детали к конвейеру. Там комплектующие делают именно к тому сроку, когда их нужно поставить на конвейер для сборки. А наши производители хранят комплектующие на складах, потом заказывают, потом сидят и курят, образно говоря, ждут, когда подвезут. А время-то идет, и оно рабочее. И люди получают за него оплату". Хронически низкая производительность труда опасна как с точки зрения экономического роста, так и с позиций повышения качества жизни населения, говорится в исследовании Аналитического центра. Едва ли не единственным "позитивным" последствием считается сдерживание безработицы - однако оно также чревато проблемами. Эксперты Аналитического центра среди факторов и причин, негативно влияющих на производительность труда в России, выделяют наличие устаревших, изношенных производственных мощностей и инфраструктуры, отсталые информационные технологии. По их данным, около 80% российских предприятий не могут модернизироваться, потому что им никто не дает на это кредиты. А государственные программы поддержки развиты крайне слабо. "Высокая производительность труда возможна лишь при высоком уровне развития инновационных производств, - добавляет директор Центра трудовых исследований НИУ "Высшая школа экономики" Ростислав Капелюшников. - У нас инновации в зачаточном состоянии. Это слишком дорого, опасно, невыгодно. Это большой риск". Рецепты, которые называют эксперты, в общем-то известны: снизить налоги и кредитные ставки, количество проверок, предоставлять реальные госгарантии стратегически важным предприятиям.
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Ключевые слова: Россия, производительность труда
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Наталья 13.07.2017
В нашей стране, где большинство людей, даже имея высшее образование работают за зарплату 10-15 тыс. руб. по 8-9 часов в день, а многие работодатели не стесняются предлагать МРОТ 7500 низкая производительность труда??? А вы посчитайте производительность на каждый руб. выплаченной работодателем зарплаты и скорректируйте на коэффициент " дурной" работы, которой заваливает людей начальство, прикрывая свои грешки, когда по причине соответствующей организации труда люди вынуждены переделывать одну и ту же работу по нескольку раз. Или вообще, свои личные дела на подчиненных сваливают.
Юрий 13.07.2017
Вспомнился фильм Чаплина, где рабочий с конвейера продолжал дергать руками и и в обеденный перерыв. Производительность труда в нашем варианте примерно в том же ключе будет. Причем за копейки.Законы это позволяют. Так же как и обход норм КЗоТа При огромной армии начальствующих и проверяющих и других чиновников, просиживающих штаны, но очень материально заинтересованных.
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