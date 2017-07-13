Господдержку получат только валютные ипотечные заемщики

13 июля. FINMARKET.RU - Во вторник вечером в ЦБ прошла встреча топ-менеджеров ключевых игроков ипотечного рынка для утверждения окончательных параметров программы помощи ипотечным заемщикам. Они были утверждены, но отнюдь не в том виде, в каком предполагались, пишет "Коммерсант". Главное условие новой программы —только тем, чей платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%, то есть валютным ипотечникам (у тех, чьи кредиты были номинированы в рублях, сумма платежа не менялась). По информации газеты, на днях Минстрой должен внести соответствующий проект постановления в правительство.

Принципиальное решение о продлении госпрограммы помощи ипотечным заемщикам было приято в начале июля, когда премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении 2 млрд руб. на ее продолжение. Впрочем, финальные требования к участникам программы тогда установлены так и не были.

Дискуссия о параметрах новой программы помощи была очень сложной и продолжалась с начала мая, когда Дмитрий Медведев дал поручение проработать этот вопрос. Продление программы потребовалось в связи с досрочным неожиданным исчерпанием лимита предыдущей программы, в результате чего около 16 тыс. заемщиков, подавших заявки и собравших необходимые документы, помощи не получили.

Программа помощи ипотечным заемщикам действовала с апреля 2015 года по май 2017 года (но фактически завершилась в марте). Из бюджета на нее было выделено 4,5 млрд руб. Оператором выступало АИЖК. Банки реструктурировали проблемные кредиты по ставке не выше 12% годовых, часть ежемесячного платежа по кредиту компенсировало государство (максимум —1,5 млн руб.). Программа действовала как для валютной, так и для рублевой ипотеки, главным было соответствие определенным критериям. В рамках данной программы подавляющее большинство заявок подали рублевые заемщики.

Идея помочь в новой версии программы только валютным ипотечникам выдвигалась в ходе дискуссии о продлении программы. По информации “Коммерсанта”, сейчас в России около 17 тыс. ипотечных валютных заемщиков (менее 2% от общего числа ипотечников). Из них в рамках программы помощи поддержку получат 1,5–2 тыс. человек. Согласно условиям программы, проблемный заемщик может получить от государства 30% от суммы задолженности, но не более 1,5 млн руб. В отдельных особо сложных случаях по решению специальной межведомственной комиссии сумма может быть увеличена, но не более чем до 3 млн руб.