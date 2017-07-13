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13 июля 2017 года 09:01
Господдержку получат только валютные ипотечные заемщики
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DPA/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - Во вторник вечером в ЦБ прошла встреча топ-менеджеров ключевых игроков ипотечного рынка для утверждения окончательных параметров программы помощи ипотечным заемщикам. Они были утверждены, но отнюдь не в том виде, в каком предполагались, пишет "Коммерсант". Главное условие новой программы — помощь только тем, чей платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%, то есть валютным ипотечникам (у тех, чьи кредиты были номинированы в рублях, сумма платежа не менялась). По информации газеты, на днях Минстрой должен внести соответствующий проект постановления в правительство. Принципиальное решение о продлении госпрограммы помощи ипотечным заемщикам было приято в начале июля, когда премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении 2 млрд руб. на ее продолжение. Впрочем, финальные требования к участникам программы тогда установлены так и не были. Дискуссия о параметрах новой программы помощи была очень сложной и продолжалась с начала мая, когда Дмитрий Медведев дал поручение проработать этот вопрос. Продление программы потребовалось в связи с досрочным неожиданным исчерпанием лимита предыдущей программы, в результате чего около 16 тыс. заемщиков, подавших заявки и собравших необходимые документы, помощи не получили. Программа помощи ипотечным заемщикам действовала с апреля 2015 года по май 2017 года (но фактически завершилась в марте). Из бюджета на нее было выделено 4,5 млрд руб. Оператором выступало АИЖК. Банки реструктурировали проблемные кредиты по ставке не выше 12% годовых, часть ежемесячного платежа по кредиту компенсировало государство (максимум —1,5 млн руб.). Программа действовала как для валютной, так и для рублевой ипотеки, главным было соответствие определенным критериям. В рамках данной программы подавляющее большинство заявок подали рублевые заемщики. Идея помочь в новой версии программы только валютным ипотечникам выдвигалась в ходе дискуссии о продлении программы. По информации “Коммерсанта”, сейчас в России около 17 тыс. ипотечных валютных заемщиков (менее 2% от общего числа ипотечников). Из них в рамках программы помощи поддержку получат 1,5–2 тыс. человек. Согласно условиям программы, проблемный заемщик может получить от государства 30% от суммы задолженности, но не более 1,5 млн руб. В отдельных особо сложных случаях по решению специальной межведомственной комиссии сумма может быть увеличена, но не более чем до 3 млн руб.
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-- 13.07.2017
а когда господдержку получат вкладчики? Банк камский горизонт около года агентство по загр.е.банию вкладов не выдает страховку! \И на подходе банк югра! Не выдают выписки по вкладам! Это признак того что и там могут быть забалансовые вклады.
GOCHA 13.07.2017
То есть те, кто хотел выиграть за счёт разницы в курсах и ставках по кредитам но проиграл, получат господдержку.
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