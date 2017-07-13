Для СМИ могут снизить ставку НДС

13 июля. FINMARKET.RU - Минкомсвязи предложило снизитьдля, о разработке такой поправки министерство сообщило на сайте раскрытия правовой информации.

Для всех операций СМИ могут снизить ставку НДС с 18 до 10%, рассказал "Ведомостям" человек, знакомый с ходом разработки поправок.

Представитель Минкомсвязи подтвердил «Ведомостям» разработку поправок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал газете, что идея о снижении НДС для СМИ не обсуждалась в администрации президента, но неоднократно обсуждалась тема поддержки СМИ.

Сейчас СМИ, как и все, платят НДС 18% – кроме доходов от подписки, где ставка 10% для всех СМИ помимо эротических и рекламных.

Главные редакторы федеральных СМИ еще в феврале 2015 г. просили президента России Владимира Путина поддержать отрасль в кризис – в первую очередь вернуть рекламу алкоголя и табака. Президент наложил на их обращение резолюцию: «Прошу рассмотреть и поддержать» – но поддержки никто так и не увидел, неоднократно жаловались издатели.

Рекламные доходы СМИ падают с 2013 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав дали отрицательные заключения на идею вернуть в СМИ рекламу алкоголя и табака, взамен ФАС выступила в январе 2016 г. с предложением увеличить предельную долю рекламных материалов в печатных СМИ с 40 до 45%, оно принято Госдумой.

Чиновники тоже тогда обсуждали снижение НДС для СМИ. Еще прошлой весной замминистра связи Алексей Волин говорил, что министерство готово поддержать обнуление НДС для СМИ.

Опрошенные "Ведомостями" издатели разошлись во мнении, насколько СМИ может помочь снижение ставки НДС. Смягчение налоговой нагрузки хорошо скажется на бизнесе СМИ, сказал генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин. Снижение налоговой ставки улучшит положение СМИ, но те СМИ, у которых резко сократились доходы от рекламы, эта инициатива не спасет, считает заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Александр Чепель.