Минфин не меняет прогноз по инфляции на 2017 год

Минфин сохраняет прогноз по росту потребительских на 2017 год, несмотря на ускорение инфляции в июне, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По оценке Минфина, инфляция составит около 4%, даже несколько ниже

12 июля. FINMARKET.RU - Минфин РФ сохраняет прогноз по инфляции на 2017 год неизменным, несмотря на скачок этого показателя в июне.

в РФ в июне разогналась до 0,6% после 0,4% в мае, 0,3% в апреле и 0,1% в марте, а годовой показатель достиг 4,4%, заметно удалившись от таргета ЦБ (4%).

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, в дальнейшем эффект июньского всплеска будет сглажен.

"В этом году сложилось холодное лето, и действительно, те удешевления продуктов питания, в первую очередь - овощей, которые, как правило, начинаются уже в июне-июле, они немножко отодвинулись на более поздние сроки", - сказал министр в интервью "России-24".

"Поэтому и инфляция у нас в июне несколько увеличилась. Считаем, что все это будет нивелировано, и наши оценки по-прежнему в текущем году сохраняются - около 4%, даже несколько ниже", - заявил А.Силуанов.

Ранее в среду Росстат сообщил, что цены на плодоовощную продукцию за неделю с 4 по 10 июля упали на 0,7%. Это происходит впервые почти за 4 месяца - последний раз снижение фиксировалось в период с 14 по 20 марта. Год назад "овощная дефляция" началась еще в июне, а в аналогичную неделю составила 1,9%.

В среду департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ опубликовал бюллетень "О чем говорят тренды", в котором, в частности, говорится, что ускорение инфляции в России в июне не мешает достижению таргета по инфляции в 4% к концу 2017 года за счет низкого роста цен в начале года.

Годовая инфляция в июне ускорилась до 4,4% под влиянием цен на плодоовощную продукцию. "Несмотря на временное ускорение в июне, инфляция остается на траектории, выводящей на цель 4% к концу 2017 года, благодаря пониженным темпам роста цен в начале года", - отмечается в документе.

При этом департамент считает, что смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды создает предпосылки для сохранения немного повышенных темпов роста цен в течение большей части третьего квартала 2017 года. "Возможное смещение сезонности в динамике плодоовощной продукции, вызванное холодной погодой, продолжит негативно отражаться на годовом уровне инфляции, как минимум, до сентября, удерживая ее выше 4% в годовом выражении", - отмечают эксперты.

Риски роста инфляционного давления сейчас связаны с возможной частичной потерей урожая плодоовощной продукции в связи с холодной погодой и пониженным уровнем переходящих на следующий год запасов. Последнее, по мнению департамента, может негативно сказаться на годовых темпах роста цен в первом полугодии 2018 года - инфляция будет удерживаться на уровне немного выше 4%, а также привести к повышению инфляционных ожиданий, что также может оказать вторичное влияние на инфляцию.

"Возможные потери урожая в этом году на фоне высоких показателей прошлого года могут поддержать инфляционное давление в конце 2017 - первом полугодии 2018 года. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и возвращению инфляции к целевому значению", - подчеркивается в исследовании.