Самым комфортным городом России признана Москва - исследование

12 июля. FINMARKET.RU -возглавиласамых комфортных для жизни российских городов, свидетельствуют данные совместного исследования КБ "Стрелка" и АИЖК, пишут "Известия"

КБ "Стрелка" провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России - от самых малых до миллионников. Эксперты анализировали различные параметры: жилье и прилегающую территорию, общественно-деловую инфраструктуру, общегородское пространство, озеленение, безопасность,и разнообразие. По каждому из параметров эксперты выставляли баллы.

Москва оказалась единственным городом в списке, состояние городской среды которого оценивается как хорошее. То есть, суммарно, столица набрала более 70% из максимально возможного числа баллов (73%).

Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50-69%) или же неудовлетворительное (49% и менее).

Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Эти два города смогли обойти Москву в разделе "Социально-досуговая зона": в Санкт-Петербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани - в 72%, а в Москве показатель составил 58%. По всем остальным пунктам столица показала лучшие результаты.

Самым некомфортным городом-миллионником эксперты признали Волгоград, набравший 32%. Самые низкие результаты город продемонстрировал по показателю "озеленение".

"Данные, полученные в ходе исследования, будут открытыми и призваны помочь обнаружить актуальные городские проблемы. Этот инструмент станет важной частью готовящихся "Стандартов комплексного развития территорий", представляющей их оценочный блок. Их завершение запланировано на 2018 год", - сообщил "Известиям" гендиректор АИЖК Александр Плутник.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень в свою очередь пояснил, что анализ качества городской среды регионов необходим в том числе и для того, чтобы оценить уровень работы на местах.

"В этом году впервые страна приступила к системной работе над повышением качества городской среды в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", и мы должны понимать динамику изменений. Впервые будет сделана попытка объединить в одном индексе статистические данные, данные на основании аэрофотоснимков и открытые данные, например, из социальных сетей. Мы очень внимательно смотрим на первые шаги в реализации этой методики и по итогам опытного применения сможем использовать ее в рамках приоритетного проекта", - цитирует издание слова М.Меня.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" регионам было направлено 20 млрд рублей. Две трети этой суммы пойдет на благоустройство дворов. В конце апреля было принято решение о выделении 5 млрд рублей регионам-"донорам".

Согласно графику реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды 72 региона, получивших финансирование в рамках закона о бюджете, до 1 июля утвердили дизайн-проекты дворов и общественных пространств, прошедших обсуждения с населением. И сейчас на всей территории стартует реализация проектов.

По данным официального сайта приоритетного проекта, в список госпрограммы по благоустройству на 2017 год включено 46844 двора и 11983 общественные территории.