Кто получит продуктовые карточки

12 июля. FINMARKET.RU - Окончательный текст законопроекта о внедрении в России продуктовых карт для малоимущих еще не готов. Но оценки бюджетных затрат уже возросли до 300 млрд руб. В Минпромторге рассчитывают за счет продуктовых карт поддержать не только малоимущих и аграриев, но и ритейл, пишет "Независимая газета". В ответ на это первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский предлагает исключить из цепочки торговые сети, которые, по его оценкам, получат половину выделенных бюджетом денег, и наладить доставку продуктов через другого посредника - почту.

С.Лисовский провел во вторник первое заседание рабочей группы по подготовке этой программы. Накануне заседания в "Парламентской газете" (официальное еженедельное издание Федерального собрания РФ) появилось интервью С.Лисовского, в котором сенатор говорит, что в продовольственный набор для малообеспеченных граждан должны войти продукты отечественного производства, причем такие, которые могут долго храниться: подсолнечное масло, крупы, сахар, мясные консервы из курицы и свинины.

Сенатор предлагает такие товары доставлять до адресатов "Почтой России" без товарной наценки. "А сэкономленные на продуктах первой необходимости деньги малообеспеченные граждане потратят на овощи, фрукты, свежую рыбу, мясо и другие товары", - пересказывает С.Лисовского издание. По оценкам сенатора, в версии Минпромторга около половины бюджетных средств, выделенных на программу, может достаться торговым сетям. Судя по всему, отмечает "НГ", ощутит поддержку и платежная система "Мир", через которую, как ожидается, будут поступать средства малоимущим адресатам.

В материалах же комитета СФ по аграрно-продовольственной политике, которые были подготовлены к вчерашнему заседанию рабочей группы, отмечается, что программа Минпромторга вызывает вопросы: "Сведения о конкретном перечне товаров, предлагаемых для приобретения в рамках программы, и зависимости их социальной значимости от условий применения торговой наценки к ним организациями розничной торговли отсутствуют". А ведь "в отдельных торговых организациях наценки на определенные категории продовольственных товаров варьируют от 50 до 300%", сообщает комитет.

Опрошенные "НГ" эксперты признают, что малоимущие граждане нуждаются в дополнительной помощи, однако обсуждаемые механизмы поддержки пока вызывают сомнения.

"Продуктовые карточки не самая эффективная мера. Как показывает опыт, например, США, где действует похожая система, люди не начинают от этого больше и лучше питаться, а просто сокращают расходы на еду, перенаправляя их на другие цели. То есть у людей просто появляется чуть больше свободных денег, - говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев. - Но зачем тогда в эту цепочку вплетать торговые сети, которые есть далеко не в каждом населенном пункте, или почтовую службу, которая тоже потребует финансирования на модернизацию? Эффективнее улучшить существующую систему соцподдержки, увеличив пенсии и пособия. А люди сами разберутся, на что им деньги потратить".

В пресс-службе Минпромторга сообщили "НГ", что программа, над которой работает ведомство, "никак не искажает рыночные механизмы": "Купить продукты питания можно будет не в каких-то специальных магазинах, а в любом магазине, оснащенным системой приема банковских карт, и даже на рынках и ярмарках. Точно так же любой российский производитель сможет заявить производимые им продукты для участия в этой программе. Только такой конкурентный подход позволит любому участнику программы (малоимущему гражданину) иметь ничем неограниченную возможность выбора товаров по приемлемой для него цене, с желаемым уровнем качества и в удобной торговой точке".

"Любые попытки ограничить круг товаров или систему их сбыта приведут к тому, что пострадает потребитель. В нерыночных условиях реализации программы может возникнуть дефицит товаров для нее или же качество товаров будет крайне низким", - предупреждают в Минпромторге. Также в пресс-службе уверяют, что наценки по социально-значимым продовольственным товарам первой необходимости устанавливаются обычно незначительные, а участниками программы могут стать в том числе любые несетевые магазины, а также рынки и ярмарки.

Сергей Лисовский пояснил "НГ", что он вовсе не предлагает сделать почту единственным оператором распределения продуктов питания. Речь о другом: о том, чтобы была какая-то альтернатива торговым сетям. Еще одним альтернативным вариантом могла бы стать доставка продуктов через местные отделы социальной помощи и поддержки населения.