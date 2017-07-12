.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Драйвером роста ВВП может стать не только повышение производительности труда
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

12 июля 2017 года 10:43

Драйвером роста ВВП может стать не только повышение производительности труда

 0  
YAY/ТАСС
YAY/ТАСС
12 июля. FINMARKET.RU - В послании Федеральному собранию в конце прошлого года президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу ускорить рост экономики к 2020 году до 3%. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, чуть ли не единственным способом сделать это является повышение производительности труда. Опрошенные РАНХиГС экономисты считают, что есть и более эффективные способы, пишут "Известия". По их мнению, драйверами роста ВВП также являются развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с коррупцией и развитие сельского хозяйства. Повышение производительности труда занимает лишь седьмую строчку в рейтинге способов ускорения роста ВВП.

"Половина респондентов заявили о доминирующей роли малого и среднего бизнеса в построении эффективно действующей экономической системы (51%). Также высокая значимость придается практической реализации антикоррупционных программ (45%)", - говорится в докладе.

Примечательно, что падение цены на нефть и курс рубля больше половины опрошенных не считают главными барьерами для экономического роста.

Автор доклада, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков в беседе с "Известиями" объяснил это тем, что "одна "нефтянка" не решает всех проблем страны".

"Наша проблема не только в том, что цены на углеводороды резко упали. Есть и другие факторы, тормозящие рост экономики. Нужно развивать экономику совокупно и едино. Необходим стратегический подход ко всем отраслям", - сказал он.

Абсолютным лидером в списке "тормозов" роста стали коррупция и теневая экономика. Это отметили 60% опрошенных экспертов. Второе место заняла инфляция, несмотря на ее замедление до рекордных 4,4% в июне.

"Я бы добавил в список "тормозов" роста ВВП старение и сокращение экономически активного населения. Необходимы программы стимулирования добровольного более позднего выхода на пенсию, чтобы люди сами принимали решение дольше работать. Необходимо и повышение производительности труда. Еще один барьер - отсутствие ресурсов для финансирования долгосрочных проектов: пенсионные накопления были перенаправлены на финансирование текущего дефицита ПФР, инвестиции из ФНБ приостановлены, а население стало реже открывать долгосрочные вклады, поскольку ставки по коротким депозитам более выгодные", - отметил в беседе с "Известиями" замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

По мнению замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, помимо повышения производительности труда, Россия также должна более активно проявлять себя на международной арене.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  ВВП,  драйверы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.