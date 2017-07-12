Драйвером роста ВВП может стать не только повышение производительности труда

12 июля. FINMARKET.RU - В послании Федеральному собранию в конце прошлого года президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу ускорить рост экономики к 2020 году до 3%. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, чуть ли не единственным способом сделать это является повышение производительности труда. Опрошенные РАНХиГС экономисты считают, что есть и более эффективные способы, пишут "Известия". По их мнению, драйверами ростатакже являются развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с коррупцией и развитие сельского хозяйства. Повышение производительности труда занимает лишь седьмую строчку в рейтинге способов ускорения роста ВВП.

"Половина респондентов заявили о доминирующей роли малого и среднего бизнеса в построении эффективно действующей экономической системы (51%). Также высокая значимость придается практической реализации антикоррупционных программ (45%)", - говорится в докладе.

Примечательно, что падение цены на нефть и курс рубля больше половины опрошенных не считают главными барьерами для экономического роста.

Автор доклада, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков в беседе с "Известиями" объяснил это тем, что "одна "нефтянка" не решает всех проблем страны".

"Наша проблема не только в том, что цены на углеводороды резко упали. Есть и другие факторы, тормозящие рост экономики. Нужно развивать экономику совокупно и едино. Необходим стратегический подход ко всем отраслям", - сказал он.

Абсолютным лидером в списке "тормозов" роста стали коррупция и теневая экономика. Это отметили 60% опрошенных экспертов. Второе место заняла инфляция, несмотря на ее замедление до рекордных 4,4% в июне.

"Я бы добавил в список "тормозов" роста ВВП старение и сокращение экономически активного населения. Необходимы программы стимулирования добровольного более позднего выхода на пенсию, чтобы люди сами принимали решение дольше работать. Необходимо и повышение производительности труда. Еще один барьер - отсутствие ресурсов для финансирования долгосрочных проектов: пенсионные накопления были перенаправлены на финансирование текущего дефицита ПФР, инвестиции из ФНБ приостановлены, а население стало реже открывать долгосрочные вклады, поскольку ставки по коротким депозитам более выгодные", - отметил в беседе с "Известиями" замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

По мнению замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, помимо повышения производительности труда,также должна более активно проявлять себя на международной арене.