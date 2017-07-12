Потребителей обманывают даже юристы

12 июля. FINMARKET.RU - В Союз потребителей России всё чаще поступают жалобы потребителей на услуги юристов, берущихся защищать их права, отмечает глава Союза потребителей России Петр Шелищ в своей статье, опубликованной "Известиями"

Как говорится в статье, граждан, и так уже пострадавших от некачественных товаров и услуг, недобросовестныеперспективой получения огромных компенсаций побуждают к дорогостоящему ведению судебных дел, не всегда необходимых и подчас бесперспективных. При этом такие дела нередко проигрываются, приводя потребителей к новым потерям и разочарованиям.

П.Шелищ говорил об обострении проблемы ненадлежащего качества предлагаемых и оказываемых потребителям юруслуг на заседании президиума Госсовета России 18 апреля в Великом Новгороде. Как считает глава Союза потребителей, при отсутствии общепризнанных критериев оценки качества работы юристов в этой сфере, да и во всех других, решить ее вряд ли возможно.

Опыт Союза потребителей России (СПРФ), юристы которого ежегодно ведут до 5 тыс. судебных дел в этой сфере (85% из них выигрываются, но обеспечить исполнение решений по выигранным делам удается лишь в половине случаев) и готовят для потребителей до 50 тыс. претензий к нарушителям их прав, показывает существенно более высокую эффективность претензионного порядка защиты по сравнению с судебным. Однако внесудебное разрешение спора не в интересах юристов, получающих основной доход от работы в судах. Поэтому общественная эффективность юридических действий может быть существенно повышена при наличии стандартов организации правовой помощи потребителям и стандартов добросовестных практик их защиты в наиболее массовых типовых ситуациях нарушения их прав.

В 2015-2016 годах СПРФ на основе своего 25-летнего опыта подготовил национальный стандарт ГОСТ Р 56877-2016 "Руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Общие требования", который помогает рационально организовать юридическую работу по защите прав потребителей. Теперь, считает П.Шелищ, необходимо создать общедоступные рекомендации по алгоритмам защиты этих прав в массовых типовых ситуациях споров в этой сфере, использование которых могло бы как существенно сократить число обращений потребителей за посторонней юридической помощью, так и снизить риски ошибок при выборе и реализации методов такой помощи.

"Признание таких стандартов профессиональными юристами и прежде всего судьями, а также массовая информированность о них потребителей представляются нам лучшей защитой от недобросовестных юридических практик", - пишет глава Союза потребителей России.