Кому из дольщиков компенсируют недострой

12 июля. FINMARKET.RU -России предлагает в случае банкротства застройщика компенсировать покупателям квартир сумму, эквивалентную стоимости 100 кв. м. Соответствующие поправки подготовлены министерством ко второму чтению федерального закона №214 (214-ФЗ), регулирующего долевое строительство жилья. Одно из предложений касается выплат соинвесторам из компенсационного фонда в случае банкротства застройщика, пишет "Коммерсант"

Власти планируют формировать фонд за счет отчислений девелоперами 1,2% от стоимости каждого из договоров долевого участия в первый год его работы с возможной будущей дифференциацией платежей в зависимости от уровня финансовой устойчивости компании. Как ожидается, фонд заработает после того, как поправки к 214-ФЗ будут окончательно одобрены депутатами и сенаторами.

Глава Минстроя Михаил Мень подтвердил газете эту информацию, добавив, что решение внести этот пункт с конкретным размером ограничений было принято после первого чтения документа в Госдуме. "Такой механизм применяет Агентство по страхованию вкладов (в случае банкротства банка компенсирует вкладчикам до 1,4 млн руб.)", - напоминает министр. Он добавил, что ограничение не коснется многодетных семей. Во многих странах, где реализован механизм гарантий для соинвесторов строительства жилья, предусмотрено ограничение предельной суммы возмещения, отмечает М.Мень.

Если поправки будут приняты, то покупатели дорогих квартир будут сами нести риски в случае недостроя объекта, признает один из федеральных чиновников.

Чиновники предлагают различные варианты ограничений выплат из компенсационного фонда. На прошлой неделе глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявил, что каждый дольщик должен претендовать на выплату компенсаций за одну квартиру. Таким образом, чиновник пытается исключить из компенсационного механизма инвестиционные квартиры. Удельный вес инвестиционных квартир в общем объеме предложения не превышает 7%, подсчитали в "Метриум групп". Один из федеральных чиновников сообщил "Ъ", что идею ограничить размертолько для одной квартиры продвигают власти Москвы и Казани, но в федеральном правительстве ее пока не поддерживают.