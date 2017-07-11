Правительство против отмены закона о блогерах

11 июля. FINMARKET.RU -не поддержало предложение депутатов отменитьо блогерах. Отмена - одна из статей законопроекта об анонимных прокси-серверах (анонимайзерах) и виртуальных частных сетях (VPN) авторства депутатов Максима Кудрявцева, Николая Рыжака и Александра Ющенко, который Госдума приняла в первом чтении 23 июня. Но регулировать блогеров нужно и отменять этот закон нецелесообразно, говорится в проекте отзыва правительства на законопроект.

Отзыв еще дорабатывается и будет направлен завтра-послезавтра, сообщила "Ведомостям" пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Цель законопроекта об анонимайзерах, внесенного в Госдуму 8 июня, - улучшение практики блокировок сайтов, которая сейчас недостаточно эффективна. Препятствуют ей ссылки на заблокированные ресурсы в поисковых системах, а также технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам.

Закон о блогерах, принятый в России в 2014 г., фактически наделил владельцев популярных блогов (с аудиторией более 3000 человек в сутки) обязанностями СМИ. Такиеобязаны проверять достоверность размещаемой информации, указывать возрастные ограничения для пользователей, а также соблюдать касающиеся СМИ законы, в том числе о предвыборной агитации, противодействии экстремизму и о распространении сведений о частной жизни граждан. Но он "обнаружил свою неэффективность", пишут в пояснительной записке к законопроекту об анонимайзерах его авторы. Но правительство с этим не согласно.

Авторы законопроекта не подкрепили свое мнение анализом правоприменительной практики, говорится в отзыве правительства, которое уверено, что правовое регулирование блогеров защищает интересы граждан и обеспечивает информационную безопасность страны.