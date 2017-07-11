Об ухудшении материального положения заявили треть россиян

11 июля. FINMARKET.RU - Росстат и Высшая школа экономики (ВШЭ) представилироссиян, в которых доминируют негативные оценки текущей экономической ситуации. Об ухудшении своего материального положения за последний год заявили 35% респондентов, тогда как об улучшении - вчетверо меньше.

В результате опроса Росстатом 5 тыс. респондентов выяснилось, что россияне по-прежнему не настроены на траты, ожидают роста цен и не верят в стабилизацию отечественной экономики, пишет "Независимая газета"..

Подобные опросы для выяснения потребительских настроений Росстат регулярно проводит с 1998 года. Анкета обследования включает вопросы об оценках общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и других аспектах формирования потребительской уверенности. В обработке результатов опросов участвуют и эксперты ВШЭ. Они, в частности, оценивают инфляционные ожидания, готовность к крупным покупкам и к сбережениям.

Во втором квартале 2017 года значение индекса потребительской уверенности увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 1 процентный пункт и составило минус 14%. Его отрицательная величина свидетельствует о преобладании среди потребителей пессимистических настроений.

Судя по результатам опросов, сегодня крайне малое число россиян (0,1%) оценивают свое текущее материальное положение как "очень хорошее" и 7,5% - как "хорошее". При этом почти две трети респондентов сообщили о "средней" и более четверти - о "плохой" финансовой ситуации.

Около 3% считали свое материальное положение "очень плохим". "Такое распределение мнений достаточно типично для последних семи лет. На протяжении этого периода большинство участников опроса (60-65%) характеризовали свое материальное положение как "среднее". Экстремальные варианты ответов "очень хорошее" и "очень плохое" всегда давали менее 1% респондентов. Заметные изменения наблюдались только в "хороших" и "плохих" вариантах, и здесь результаты текущего квартала находятся примерно посередине диапазона колебаний", - поясняют эксперты. Вместе с тем в ближайший год россияне также не слишком надеются на улучшение ситуации. "Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 12% респондентов, а его ухудшения - 18%", - следует из данных ВШЭ.

Большинство участников опроса ждут нового подорожания товаров и услуг. И лишь 14% ожидают стабилизации цен или даже их снижения.

По-прежнему не планируют россияне и крупных покупок - лишь 0,5% респондентов рассматривают сложившиеся в стране условия как "очень благоприятные" для совершения крупных покупок и формирования сбережений. "Нечасто среди ответов встречался вариант "скорее благоприятные условия" - 9% для покупок и 5,3% - для сбережений", - следует из анализа ВШЭ. Большинство же (50 и 58% соответственно) считают текущий момент "неблагоприятным" для крупной траты денег и для их сбережения.

Довольно сдержанны оценки россиян и относительно происходящего в российской экономике. Так, позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России только 15% участников опроса, негативно - почти 40%. При этом лишь каждый пятый ждет улучшения ситуации в течение ближайших 12 месяцев, ухудшения - 23% россиян.

Что характерно, наиболее пессимистично настроены сегодня люди в возрасте 30-49 лет, то есть наиболее активная, работающая часть населения, добавляет гендиректор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов. "Это связано с тем, что именно работающие граждане в большей степени осознают реальное положение дел. Цифры показывают, что люди ждут улучшения своего положения в последующие 12 месяцев. Но при этом не делают крупных покупок и ничего не сберегают. Таким образом, подобные ожидания - не уверенность в завтрашнем дне, а надежда на чудо", - полагает эксперт.