Риелторы уходят с российского рынка

11 июля. FINMARKET.RU - Риелторские агентства уходят с рынка. Эта тенденция актуальна для большинства российских городов.

За последний год по всей стране закрылись более четырех тысяч риелторских фирм, говорится в исследовании Century21. Годом ранее - менее двух тысяч. Замедлился темп создания новых агентств. Этому способствовал целый комплекс изменений на рынке недвижимости, пишет "Российская газета".

Первым ударом по профессии риелтора стала стагнация на рынке недвижимости. Люди потеряли интерес к покупке квартир в 2015 году, поскольку желающих брать жилье в кредит под 18% не было.

Непросто стало торговать и на вторичном рынке жилья. Власти приняли решение о запуске программы субсидирования ипотечной ставки, а это снизило спрос на вторичное жилье и привело к перераспределению спроса в пользу "первички". Квартиры в новостройках часто приобретаются у самого застройщика через его офис продаж, риелтор при такой сделке не нужен.

На подходе новый удар по "вторичке". Банки активно продвигают онлайн-услуги по регистрации сделок на этом рынке. Многие даже готовы давать скидку по ипотеке заемщикам, которые пользуются этой услугой.

В перспективе у кредитных организаций есть все шансы переманить себе покупателей "вторички" и заниматься оформлением сделок своими силами. У крупного банка намного больше ресурсов, чтобы проверить чистоту сделки, чем у небольшой риелторской фирмы или частного маклера.

Еще одной чертой минувшего кризиса стало повышение самостоятельности клиентов. "В целях экономии собственники жилья стали все чаще сами заниматься поиском клиентов, проводить показы и вести переговоры", - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум Групп".

Та же тенденция прослеживается и на рынке аренды. Появилось много ресурсов, на которых собственник и арендаторы могут найти друг друга. А за оформление сделки ее участники не готовы платить.

Количество риелторов, работающих в арендном секторе, с каждым днем тает. И причина не только в самостоятельности владельцев квартир и квартиросъемщиков. Гонорары риелторов сильно упали. Если раньше подбор жилья стоил 100% арендной ставки, то сегодня не больше половины.

Большой проблемы в банкротстве риелторских компаний нет, считает М.Литинецкая. "Ушли в первую очередь мелкие агентства недвижимости или организации, работающих по франшизе", - говорит она. Рынок частично освободился от менее надежных и устойчивых игроков. А крупные компании остались в строю.

еще вернутся на рынок и будут востребованы, уверен руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. Он поясняет, что они незаменимы в сделках по продаже и покупке вторичной недвижимости.