.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
11 июля 2017 года 09:45
За границей не утаить и копейки
|0
YAY/ТАСС
11 июля. FINMARKET.RU - Налоговые органы смогут узнать все о зарубежных активах компаний и людей. Нормы, упрощающие доступ налоговиков к данным о зарубежных операциях людей и компаний, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали "Ведомостям" ее участник и федеральный чиновник. Эти поправки запустят для России автоматический обмен информацией с другими странами: банкирам и финансистам придется передавать налоговикам данные о счетах клиентов, а транснациональным компаниям - о внутренних операциях своих структур. от налогоплательщика Так, отчитываться придется компаниям, если выручка группы превышает 50 млрд руб., - они должны подготовить три вида отчетности: национальную, страновую и глобальную, следует из законопроекта. Согласно законопроекту, впервые отчитаться компании должны за 2018 год. Отчитаться холдинги могут в России или за границей. Получить доступ к данным транснациональных групп ФНС сможет уже с 2018 г., когда заработает автоматический обмен. Но одно из условий - в России должна собираться информация о счетах нерезидентов. Законопроект обязывает банкиров и финансистов собирать данные об инвестдоходах клиентов, продаже акций, балансе счета, процентах по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах. Для этого финансистам придется определять, налоговыми резидентами каких стран являются их клиенты, - это они должны делать всеми доступными способами. А также выявлять, кто бенефициар счета (или, например, акций), и передавать эти данные ФНС: это может быть человек, которому принадлежит более 25% такого капитала, а также прямо или косвенно контролирующий клиента банка. Достоверность информации должны проверять сами банки. Штраф для банков и финансистов за отказ передать информацию или нарушение сроков - 300- 500 тыс. руб. Если клиент не захочет раскрыть данные, банк или финансовая организация могут отказаться открыть счет, расторгнуть уже заключенный договор или закрыть счет. Банки уже начали готовиться к автоматическому обмену информацией, рассказали несколько банкиров, специализирующихся на private banking. Например, собирают данные о владельцах счетов и их налоговом резидентстве.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.