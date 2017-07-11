За границей не утаить и копейки

11 июля. FINMARKET.RU - Налоговые органы смогут узнать все о зарубежных активах компаний и людей. Нормы, упрощающие доступ налоговиков к данным о зарубежных операциях людей и компаний, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали "Ведомостям" ее участник и федеральный чиновник. Эти поправки запустят для России автоматический обмен информацией с другими странами: банкирам и финансистам придется передавать налоговикам данные о счетах клиентов, а транснациональным компаниям - о внутренних операциях своих структур. от налогоплательщика

Так, отчитываться придется компаниям, если выручка группы превышает 50 млрд руб., - они должны подготовить три вида отчетности: национальную, страновую и глобальную, следует из законопроекта.

Согласно законопроекту, впервые отчитаться компании должны за 2018 год. Отчитаться холдинги могут в России или за границей.

Получить доступ к данным транснациональных группсможет уже с 2018 г., когда заработает автоматический обмен. Но одно из условий - в России должна собираться информация о счетах нерезидентов. Законопроект обязывает банкиров и финансистов собирать данные об инвестдоходах клиентов, продаже акций, балансе счета, процентах по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах. Для этого финансистам придется определять, налоговыми резидентами каких стран являются их клиенты, - это они должны делать всеми доступными способами. А также выявлять, кто бенефициар счета (или, например, акций), и передавать эти данные ФНС: это может быть человек, которому принадлежит более 25% такого капитала, а также прямо или косвенно контролирующий клиента банка. Достоверность информации должны проверять сами банки.

Штраф для банков и финансистов за отказ передать информацию или нарушение сроков - 300- 500 тыс. руб. Если клиент не захочет раскрыть данные, банк или финансовая организация могут отказаться открыть счет, расторгнуть уже заключенный договор или закрыть счет.

Банки уже начали готовиться к автоматическому обмену информацией, рассказали несколько банкиров, специализирующихся на private banking. Например, собирают данные о владельцах счетов и их налоговом резидентстве.