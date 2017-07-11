Получить субсидию станет проще

11 июля. FINMARKET.RU - В России может быть отменена необходимость предоставления гражданами справок о составе семьи для получения субсидий и госуслуг. Минэкономразвития разработало проект изменений в закон "О персональных данных", отменяющий необходимость предоставления при обращении в госорганы также справок о составе семьи и аналогичных документов. Сейчас такие справки требуются, в частности, для оформления субсидий малоимущим и многодетным семьям, получения субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, а также получения жилищных субсидий молодыми семьями.

Как отмечается в законопроекте, госорганы будут запрашивать сведения о лицах, проживающих и зарегистрированных по одному адресу с заявителями, самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. При этом, уточняется в законопроекте, согласия граждан, проживающих вместе с получателемили, на обработку их персональных данных не требуется, пишет "Коммерсант"

По мнению разработчиков законопроекта, такие изменения позволят сократить "временные и материальные издержки лиц, являющихся заявителями на получение госуслуг и субсидий, для получения которых требуется предоставление справок о составе семьи или аналогичных документов". Возможность госорганов самостоятельно получать эту информацию без согласия граждан на обработку их персональных данных, добавляет Минэкономразвития, "повлияет на сокращение общих сроков получения заявителями соответствующих государственных услуг и субсидий".