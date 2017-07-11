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11 июля 2017 года 08:50
Регионы забуксовали с повышением доходов населения
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YAY/ТАСС
11 июля. FINMARKET.RU - В прошлом году ни один российский регион не смог выполнить все плановые показатели майского указа президента о реализации государственной социальной политики. Президент России Владимир Путин при вступлении в должность 7 мая 2012 года подписал 11 указов, которые должны быть выполнены в 2012-2020 годах, - они получили название майских. Одно из важнейших поручений главы государства касается социальной политики и направлено на повышение доходов населения. Ежегодно до 1 апреля регионы устанавливают плановые показатели, которых по итогам этого года они должны достичь, пояснили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Фактические показатели реализации майских указов передаются в ГАС "Управление". Согласно данным ГАС "Управление" за 2016 год, единственный указ, по которому не достиг всех плановых значений ни один из 85 регионов РФ, - поручение по реализации государственной социальной политики. В нем содержатся задачи по росту зарплат бюджетников, а также по увеличению численности высококвалифицированных работников и детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Хуже всего в регионах шла работа по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам: плановых показателей достигли лишь 26 и 17 регионов соответственно. В число "регионов-отличников" попали, например, Калининградская область, Карачаево-Черкесия и Нижегородская область. В каждом из этих субъектов зарплаты преподавателям вузов и научным работникам были проиндексированы не менее чем на четверть. В число не справившихся с выполнением указа вошли, в частности, Архангельская, Рязанская и Ивановская области. Лишь 28 регионов, как и планировали, увеличили реальные зарплаты относительно 2011 года. Среди таких субъектов числятся Белгородская область, Камчатский край, Мурманская область и Республика Северная Осетия - Алания. Максимальный показатель у Северной Осетии: в прошлом году зарплаты в этой республике выросли на 15,6%, хотя планировалось проиндексировать их "всего" на 13,8%. "Зарплатные показатели в указах установлены до 2018 года. Регионы могут индексировать зарплаты с разной скоростью: в 2016 году проиндексировали мало, а в 2017-м проиндексируют больше и таким образом выполнят указ, - сказал завкафедрой Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. А директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев уверен, что выполнить президентский указ по зарплатам регионам будет сложно, хотя теоретически у них еще есть время. Задачи президента по индексации зарплат предполагают, что уже с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону. К 2018 году достичь того же уровня должна зарплата работников культуры и преподавателей колледжей. У врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников - превысить среднюю по региону вдвое. Реальная же зарплата при выполнении майских указов к 2018 году должна увеличиться в 1,4-1,5 раза.
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Ключевые слова: РФ, регионы, президент, указы, выполнение
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