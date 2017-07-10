Личные данные покупателей защитят законодательно

10 июля. FINMARKET.RU - Продавцам товаров и компаниям, предоставляющим услуги, могут законодательно запретить требовать у потребителей персональныебез необходимости. Соответствующие поправки в законодательство готовит Роспотребнадзор, пишут "Известия"

Как отметили в ведомстве, сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, например, билета на концерт, хотя обязательна такая процедура лишь при покупке билетов на самолет и поезд.

О том, что Роспотребнадзор собирается запретить компаниям необоснованно требовать у потребителей персональные данные, сказано в докладе ведомства по итогам прошлого года.

Начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков в разговоре с "Известиями" уточнил, что в ведомстве уже приступили к разработке соответствующего законопроекта и занимаются этой работой по поручению президента России. Оно было дано по итогам заседания Госсовета о национальной системе защиты прав потребителей, прошедшего в апреле. Документ должен быть подготовлен к 1 декабря.

По словам О.Прусакова, законопроект Роспотребнадзора предусматривает введение штрафа за необоснованное требование личной информации, размер санкции пока обсуждается.

Председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго напомнил, что по действующему законодательству обязательноегражданином персональных данных требуется в соответствии с законами о госуслугах для оказания муниципальных или государственных услуг, при получении разного рода лицензий, например, на приобретение оружия.

Кроме того, законодательство требует предоставления персональных данных и при оказании услуг страхования, личные данные требуется предоставлять и при обращении за услугами нотариусов.

Ранее "Известия" сообщали, что Роспотребнадзор приступил к определению содержания Кодекса защиты прав потребителей - соответствующие предложения ведомство направит президенту до 1 декабря. В кодексе будут собраны уже действующие нормы закона "О защите прав потребителей" и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты "Мир" и отмене "мобильного рабства". Также в документ в соответствии с нормами международного права могут быть включены и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.