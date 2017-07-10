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10 июля 2017 года 10:45
Личные данные покупателей защитят законодательно
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Михаил Почуев/ТАСС
10 июля. FINMARKET.RU - Продавцам товаров и компаниям, предоставляющим услуги, могут законодательно запретить требовать у потребителей персональные данные без необходимости. Соответствующие поправки в законодательство готовит Роспотребнадзор, пишут "Известия" Как отметили в ведомстве, сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, например, билета на концерт, хотя обязательна такая процедура лишь при покупке билетов на самолет и поезд. О том, что Роспотребнадзор собирается запретить компаниям необоснованно требовать у потребителей персональные данные, сказано в докладе ведомства по итогам прошлого года. Начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков в разговоре с "Известиями" уточнил, что в ведомстве уже приступили к разработке соответствующего законопроекта и занимаются этой работой по поручению президента России. Оно было дано по итогам заседания Госсовета о национальной системе защиты прав потребителей, прошедшего в апреле. Документ должен быть подготовлен к 1 декабря. По словам О.Прусакова, законопроект Роспотребнадзора предусматривает введение штрафа за необоснованное требование личной информации, размер санкции пока обсуждается. Председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго напомнил, что по действующему законодательству обязательное предоставление гражданином персональных данных требуется в соответствии с законами о госуслугах для оказания муниципальных или государственных услуг, при получении разного рода лицензий, например, на приобретение оружия. Кроме того, законодательство требует предоставления персональных данных и при оказании услуг страхования, личные данные требуется предоставлять и при обращении за услугами нотариусов. Ранее "Известия" сообщали, что Роспотребнадзор приступил к определению содержания Кодекса защиты прав потребителей - соответствующие предложения ведомство направит президенту до 1 декабря. В кодексе будут собраны уже действующие нормы закона "О защите прав потребителей" и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты "Мир" и отмене "мобильного рабства". Также в документ в соответствии с нормами международного права могут быть включены и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.
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Ключевые слова: РФ, население, данные, предоставление
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