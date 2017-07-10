С туристов уже стали собирать курортный сбор

10 июля. FINMARKET.RU - Быть или нет в России курортному сбору, вопрос пока открытый. Законопроект о его введении прошел только первое чтение в Госдуме. Тем не менее на отечественных курортах нашлись те, кто уже поспешил обложить россиян налогом на отдых.

Факт в том, что некий "городской налог" включен в услуги чуть ли не каждой десятой гостиницы Краснодарского края - из тех, что зарегистрированы на известном сайте бронирования отелей, пишет "Российская газета". Конечно, тут можно поспорить: городской налог и- разные вещи. Но сходство огромное. Тем более что на запрос был "РГ" получен следующий письменный ответ: "Городской налог - это налог, который необходимо оплачивать туристам при посещении определенных стран и городов. Условие оплаты налога и сумма устанавливаются местными властями".

Из этого ответа непонятен размер налога. Поэтому следующий шаг - звонок на "горячую линию" агрегатора. Оператору потребовалось более получаса, чтобы дать более-менее внятный ответ. С его слов, сумма городского налога равна 10% от стоимости размещения. Взимается налог с гостиниц местной администрацией. А дальше отель сам решает, компенсировать фискальные расходы за счет туристов или нет.

В отелях Геленджика наличие городского налога не подтвердили. Более того, один из отельеров назвал происходящее "самодеятельностью" самого агрегатора.

Вот так еще не принятый закон о курортном сборе стал поводом лишний раз залезть в карман потребителя. Руководитель правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов считает, что клиенты подобных сайтов бронирования отелей вряд ли могут повлиять на ситуацию. Все цены договорные, и агрегатор вполне может еще парочку подобных сборов накрутить сверх реальной стоимости. А дальше дело выбора - турист либо платит, либо нет.

Примечательно, что с самим курортным сбором тоже много неясного. Сегодня в Госдуме должны пройти парламентские слушания по этому вопросу. Накануне вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал "РГ", что ко второму чтению документ, скорее всего, претерпит существенные изменения. "Сейчас обсуждается возможность снизить максимальную планку курортного сбора со 100 до 50 рублей с человека в сутки. Кроме того, есть предложение сократить срок проведения эксперимента с пяти до трех лет", - отметил он. Также, по словам Барзыкина, туриндустрия по-прежнему настаивает, что курортный сбор не должны брать с пенсионеров и с командировочных.