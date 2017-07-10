Предпринимателям-неплательщикам откажут в банках как физлицам

10 июля. FINMARKET.RU - Минфин настаивает на том, чтообязаны тотально проверять граждан при открытии счетов на наличие у них предпринимательских долгов по налогам.

На днях Ассоциация российских банков (АРБ) обнародовала ответ Минфина на ее запрос, посвященный запрету открывать не связанные с предпринимательской деятельностью счета и вклады тем гражданам, кто одновременно является индивидуальным предпринимателем (ИП) и чей счет заблокирован по решению налоговиков. В АРБ указывают, что применение такого подхода создает сложности как гражданам, так и банкам, пишет "Коммерсант". «Возникают проблемы при открытии вклада на третье лицо, когда выгодоприобретателем является ИП с заблокированным счетом,— поясняют в правовом департаменте АРБ.— Подобный ИП не может устроиться на работу наемным работником и получать зарплату на карту, он не сможет открыть счет для получения социальных пособий. У физлиц с распространенными фамилиями есть шанс найти однофамильца-ИП и получить отказ в обслуживании вообще без оснований».

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Налоговый кодекс разрешает блокировать счета налогоплательщиков в случае непредставления декларации, для обеспечения решения о взыскании налогов, при нарушении порядка обмена информацией с инспекцией по телекоммуникационным каналам связи.

Несмотря на доводы АРБ, в Минфине от своей позиции отказываться не намерены. Банки обязаны проверять, не является ли клиент предпринимателем с заблокированным налоговой счетом (с помощью специальных сервисов ФНС), следует из ответа Минфина. Если да, то банки не вправе открывать этим лицам счета, вклады, депозиты, заключают в финансовом ведомстве. Таким образом прямо указывая, что наличие заблокированного налоговиками счета в рамках предпринимательской деятельности является основанием для отказа в открытии счета гражданину.

Такая трактовка создает дополнительные сложности в первую очередь самим предпринимателям, указывают эксперты.

Позиция Минфина добавит хлопот и банкам — на «предприимчивость» придется перепроверять всех сотрудников компаний — зарплатных клиентов, потребуется перестройка процессов. «Любая подобная перестройка требует дополнительных затрат, но данные расходы банки не переложат на зарплатных клиентов, за подобных клиентов банки бьются,— отмечает зампред правления банка “Санкт-Петербург” Оксана Панченко.— Кредитные организации возьмут расходы на себя». Однако по факту эти расходы лягут на других клиентов.