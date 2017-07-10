ЦБ может ограничить автоперевод денег с карт "Мир"

10 июля. FINMARKET.RU - Клиенты-бюджетники при оформлении карты "Мир" часто задают нам вопрос, можно ли сразу переводить деньги с них на карты международных систем", - рассказал вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. Многие банки думают предложить такую услугу, достаточно настроить автоматический регулярныйденег с "Мира" на другие счета. Например, на привычную карту международной платежной системы.

Эта ситуация всерьез беспокоит Центробанк: по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только"Мир", но люди могут включить автоперевод денег и не платить "Миром". Поэтому ЦБ может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем, пишут "Ведомости" . Представитель ЦБ в своем ответе не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

В ЦБ идут "серьезные совещания", как можно ограничить автопереводы с "Мира", рассказал газете источник в банковской сфере. Скорее всего, ЦБ выпустит нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников, полагают опрошенные "Ведомостями" эксперты.

Идея ограничить автопереводы в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться "Миром".

Сбербанк планирует предлагать автопереводы всем клиентам, говорит другой банкир: деньги будут проходить транзитом через счета с "Миром" (чтобы соблюсти закон) и попадать на другие счета, к которым можно привязывать любые карты. Госбанку это нужно из-за крупного контракта с Visa, объясняет собеседник "Ведомостей": в противном случае он не обеспечит прописанных в договоре оборотов. "Мы думали о том, чтобы рекламировать своим клиентам-бюджетникам автопереводы, таким образом они смогли бы платить Visa или Mastercard, - делится член правления банка из топ-20. - Потом мы решили, что это не нужно, у банка в этом нет заинтересованности". Он против ограничений автопереводов: они могут использоваться для самых разных целей, а не только для вывода денег с "Мира". В регионах бюджетники в основном снимают наличные, а не платят картой, поэтому разницы между картами для них нет, продолжает он.

Автоперевод - это постоянное поручение клиента банку перечислять средства с его счета по указанным реквизитам. Дать его можно при получении карты в отделении банка или в интернет-банке. Среди причин интереса к автопереводам с "Мира", по словам И.Антонова, привычка клиентов расплачиваться теми картами, которые у них уже есть, и пока еще недостаточная популярность карты "Мир". С бюджетниками, получающими "Мир", нужно проводить разъяснительную работу, указывает Антонов, и, по сути, это приходится делать банкам. По его мнению, продвигать свои карты должна сама система - например, через соглашения с банками и привилегии для держателей карт.

Основная задача - сделать так, чтобы карты "Мир" были удобными и выгодными для их держателей, сказал представитель "Мира". По его словам, для этого платежная система развивает программу лояльности, а также нефинансовые сервисы и "удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан" (речь о выплатах из Фонда социального страхования). Он заверил, что для системы важно, чтобы держатели карт "Мир" осознанно делали выбор в пользу сервисов, которые предоставляют государство, и национальной платежной системы.