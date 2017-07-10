Финансовые пирамиды в интернете будут заблокированы

10 июля. FINMARKET.RU - ЦБ и Минкомсвязь готовят изменения в статью 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В этой статье описывается, какие виды информации в интернете подлежат блокировке по решению уполномоченных органов. Например, за блокировку детского порно отвечает Роскомнадзор, сайтами о продаже или пропаганде наркотических веществ занимается МВД и т.д. Планируется наделить Банк России правом выносить решения о незаконности деятельности финансовой организации в сети. Адреса соответствующих сайтов ЦБ будет направлять в Роскомнадзор для включения в черный список, пишут "Известия".

"Организации, не имеющие лицензий Банка России, в том числе зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, активно предоставляют интернет-услуги на финансовом рынке, - пояснили газете в пресс-службе ЦБ. - В первую очередь это касается услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров. Кроме того, интернет используется для построения финансовых пирамид. Возникают риски нарушения прав и законных интересов граждан России. Снижается доверие к деятельности финансовых организаций и отечественному финрынку в целом".

В январе 2017 года стало известно, что Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ - администратор зон ru ".рф") наделил Банк России статусом компетентной организации. ЦБ получил возможность в досудебном порядке просить регистраторов доменных имен блокировать сайты, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые. Но эти полномочия распространяются только на зоны .ru ".рф".

В пресс-службе ЦБ сообщили, что в 2017 году Банк России инициировал блокировку порядка 160 информационных ресурсов, осуществляющих незаконную финансовую деятельность.

Новые полномочия позволят ЦБ блокировать для российских пользователей сайты незаконных финансовых организаций, работающих в любой доменной зоне и в любой юрисдикции.

"Полагаем, что реализация такого права будет способствовать более эффективной защите интересов граждан - потребителей финансовых услуг", - объяснили в ЦБ.

В прошлом году при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России были заблокированы 1588 фишинговых сайтов, угрожающих финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.