Решение об объединении ФНБ и Резервного фонда будет принято до конца июля

8 июля. FINMARKET.RU - Минфин РФ ожидает, что решение об объединении Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда будет принято в весеннюю сессию парламента, до конца июля, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента", - сказал А.Силуанов журналистам. Он добавил, что Минфин предлагает объединять фонды на базе Фонда национального благосостояния.

Задачу об объединении фондов поставил председатель правительства РФ.

"Для лучшей управляемости принято решение об объединении фонда. На какой базе это будет делаться? Мы предлагаем сделать это на базе Фонда национального благосостояния, который служит, с одной стороны, и как источник для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты", - отметил министр финансов.

Минфин, по его словам, предлагает решать вопрос инвестирования, "установив планку, сверх которой, если фонд достигнет этого уровня, можно говорить об инвестировании". "На наш взгляд, это 7% ВВП. Вот эти моменты мы еще будем обговаривать в правительстве", - сказал А.Силуанов, заметив, что это рабочая позиция Минфина, а окончательное решение будет приниматься правительством.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров высказал мнение, чтоРезервного фонда ибудет правильным , однако при их объединении должен быть сохранен последний.

"Я хочу напомнить, что ФНБ представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан и обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Так можно ли ликвидировать фонд, который сегодня имеет главную функцию гарантии пенсионных прав граждан? Мне кажется, а я так понимаю, что правительство намеревается выходить к нам во втором чтении с предложением действительно отказаться от бессмысленного деления наи ФНБ, что это вопрос, мимо которого Госдума мимо пройти не может. Мы глубоко убеждены, что Фонд национального благосостояния должен быть сохранен и, соответственно, должны быть предусмотрены все механизмы для того, чтобы бюджетное правило действительно работало на экономику страны, а не служило бы инструментом проедания в угоду сегодняшнего дня", - заявил А.Макаров на пленарном заседании Госдумы 5 июля в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта о новых бюджетных правилах.

По мнению депутата, существование Резервного фонда стало необоснованным, так как нормы Бюджетного кодекса о пополнении фонда до величины 7% ВВП потеряли свою актуальность, и фонд может быть исчерпан в 2017 году.

По состоянию на 1 июля 2017 г. объем Резервного фонда составил 987,27 млрд рублей, объем ФНБ - 4 трлн 385,49 млрд рублей.