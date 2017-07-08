Первая встреча президентов России и США состоялась

Первая встреча президентов России и США продолжалась более 2 часов вместо запланированных 40 минут. Госсекретарь США заявил, что переговоры продлились дольше запланированного времени, поскольку ни один из лидеров не хотел завершать беседу.

8 июля. FINMARKET.RU - Перваяроссийского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в пятницу на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге. Она продолжалась 2 часа 15 минут вместо запланированных 40 минут. Началась встреча с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор. Беседу начал президент, который заявил, что очень рад встрече, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.

После встречи двух лидеров госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что переговоры продлились дольше запланированного времени, поскольку ни один из них не хотел завершать беседу. Говоря о длительности переговоров, которые продолжались более двух часов вместо запланированных 40 минут, он отметил "такой уровень вовлеченность и обмена, что ни один из них не хотел останавливать" беседу. Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание", - сказал журналистам Р.Тиллерсон.

Д.Трамп назвал встречу с президентом России в рамках саммита G20 в Гамбурге потрясающей, сообщили в субботу западные СМИ.

В.Путин сообщил, что обсудил с американским лидером ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности. И я, и от его имени - мы приносим извинения", - сказал В.Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20.

Российская и американская сторона договорились создать канал между представителями государств по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть у США для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в нормандском формате", - заявил глава МИД РФ по итогам первой встречи президентов России и США на полях G20.

"Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций", - сказал С.Лавров.

Итоги встречи президентов России и США можно назвать прорывными, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои, и уверен, не только мои ожидания. Много конкретики,и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений", - сообщил К.Косачев "Интерфаксу".

"В каком-то смысле это прорыв. Совершено точно - в психологическом, возможно - в практическом отношении", - считает он. По мнению сенатора, ключевой представляется оценка главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договорённостей. "Если есть такой настрой, договорённости обязательно появятся рано или поздно", - отметил К.Косачев.

Первая встреча президентов России и США стала весьма обнадеживающей для взаимодействия Москвы и Вашингтона по урегулированию сирийского конфликта, и даже позволила ожидать определенных продвижений по украинскому кризису, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулев.

"Первая встреча Путина и Трампа получилась конкретной, и стала весьма обнадеживающим началом для их прямого диалога. Прежде всего, по Сирии, поскольку на сирийском направлении идет продвижение. Что касается позиций относительно урегулирования украинского кризиса, то здесь многие вопросы остаются открытыми", - заявил Ю.Рогулев "Интерфаксу".

Вместе с тем, решение создать прямой канал между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса означает, что администрация Дональда Трампа готова к предметному диалогу, считает американист.

"Судя по подходу Трампа, он не склонен разбрасываться деньгами, и заинтересован в том, чтобы украинский конфликт, так или иначе, пригасить. Такой вывод напрашивается, исходя из того, как президент США предпочитает смотреть на Европу издалека. И Украина здесь не исключение. Трамп не хочет вмешиваться напрямую, и поэтому по украинскому направлению могут быть какие-то продвижения", - сказал собеседник агентства.

Конкретность встречи является косвенным указанием на то, что перед ее проведением главы внешнеполитических ведомств С.Лавров и Р.Тиллерсон "сумели обговорить наиболее значимые вопросы".

Встреча президентов России и США может стать шагом к нормализации отношений двух стран, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Встреча, безусловно, может стать шагом к выходу из той ситуации, в которую зашли отношения между нашими государствами", - цитирует В.Матвиенко пресс-служба Совета Федерации. По мнению спикера, теперь к разработке конкретных мер нужно подключать экспертов. "Необходимо восстанавливать диалог как исполнительной, так и законодательной власти. Мы, российские парламентарии, готовы к возобновлению полноценных связей с американскими коллегами", - отметила спикер.

Как сказала В.Матвиенко, встреча президентов России и Соединенных Штатов сама по себе большое политическое событие и наиболее значимое на саммите "двадцатки" в Гамбурге. "Во-вторых, речь идет не о протокольном рукопожатии перед камерами, а о серьезном, обстоятельном разговоре. Он длился намного дольше запланированного. С первых секунд стало ясно, чтодвух стран нацелены на результат", - полагает спикер Совета Федерации.

Она заметила, что обсуждались очень важные темы - борьба с международным терроризмом и киберпреступностью, ситуация вокруг Сирии, КНДР, нормализация российско-американских отношений.

"Обращаю внимание, практически по всем ключевым темам обсуждения достигнуты договоренности. Думаю, что это следствие, прежде всего, личного контакта, искренней заинтересованности глав государств в решении глобальных проблем", - сказала В.Матвиенко.