Российские яблоки и сыры потеснили на прилавках импорт

7 июля. FINMARKET.RU - В прошлом году впервые за пять лет доля отечественных яблок на рынке превысила импортные поставки. По мнению экспертов, это далеко не единственная отрасль, которая смогла нарастить производство в условиях внешних ограничений.

Причиной яблочного роста послужили как рост объема производства в стране, так и снижение (почти на треть) импорта. По данным исследования, проведенного агентством BusinesStat, ожидается, что в 2017-2021 годах натуральные продажи яблок в России будут расти в пределах 2-9% ежегодно, пишет "Российская газета". При этом наибольший вклад в эти показатели внесет увеличение спроса со стороны сектора промышленной переработки, который после введения продэмбарго ощутил дефицит импортных концентратов для производства соков и плодоовощных консервов. По мере возобновления роста реальных доходов населения начнется также увеличение продаж яблок в секторе розничной торговли. Как отмечают аналитики агентства, в 2021 году продажи яблок в России превысят два миллиона тонн. Это выше показателя 2016 года почти на 36%.

Помимо всего прочего уже сегодня мощный прорыв показывает отечественное сыроделие, производственные показатели по которому должны заметно увеличиться, отмечает первый вице-президент "Российского клуба финансовых директоров" Тамара Касьянова. "Очень хорошие результаты и перспективы видны в производстве свинины, бройлеров, выращивании томатов, - отмечает она. - В целомактивно развивается, хотя и неравномерно, и в долгосрочной перспективе возможны прорывы в целом ряде областей".

В свою очередь директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда говорит о том, что в результате принятых правительством мер заместились практически все продукты, за исключением овощей и молока.

"Значительных результатов после введения продэмбарго удалось добиться нашим производителям соли, - отметил исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. - Благодаря уходу с рынка украинских игроков они многократно увеличили загрузку мощностей и в короткие сроки заняли лидирующие позиции".