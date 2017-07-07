Российский автопром поддержали силовики

7 июля. FINMARKET.RU - Самыми популярными машинами, приобретавшимися в рамках электронных госзакупок в 2016 году, стали модели локальной сборки Lada Granta, Chevrolet Niva, УАЗ "Патриот", Volkswagen Polo и Lada Niva.

Речь идет о статистике по открыто указанным закупкам машин по 44-ФЗ на всех пяти площадках ("РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", ЕЭТП, ЭТС и Агентство по госзаказу Республики Татарстан). На Granta пришлось 24% от общего числа закупленных машин - 2,9 тыс. автомобилей по средней цене 477,6 тыс. руб., рассказали "Коммерсанту" представители электронной площадки "РТС-тендер". Вторая по популярности - Chevrolet Niva (1,1 тыс. машин по средней цене 607,4 тыс. руб.). Следом идут УАЗ "Патриот" и Volkswagen Polo по средней цене 905,7 тыс. и 734,5 тыс. руб. соответственно. Всего был куплен 951 "Патриот", из них 383 - для МВД, Polo закупили в объеме 915 штук, из них 730 машин - для МВД. На пятом месте - Lada Niva (более 700 машин по 514,2 тыс. руб.).

МВД стало крупнейшим госзаказчиком машин по 44-ФЗ, говорят в "РТС-тендере". Всего за 2016 год государственными и муниципальными заказчиками было размещено более 4 тыс. извещений на закупку машин, общая сумма затрат на обновление парка составила около 4,5 млрд руб., следует из статистики ЭТП. Пять первых по популярности моделей собираются в России, на них пришлось 55% всех госзакупок автомобилей, отметил гендиректор "РТС-тендера" Владимир Лишенков. Схожая ситуация и на рынке в целом: по данным Ассоциации европейского бизнеса, топ-10 лидирующих по продажам в РФ моделей обычно российской сборки.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, ознакомившись со статистикой продаж "РТС-тендера", отмечает, что на МВД пришлось более 72% госзакупок Lada Granta (1 млрд из 1,4 млрд руб.). Эксперт поясняет, что у Granta максимальный уровень локализации (около 80% - отечественные компоненты), что гарантирует предсказуемость стоимости обслуживания и запчастей. Кроме того, цена модели позволяет максимизировать автомобилизацию ведомства на фоне ужесточающейся бюджетной политики, считает он.

Ключевые покупатели УАЗа "Патриот" те же, что и Chevrolet Niva,- структуры МВД (38,4% на 330,9 млн руб.) и в/ч 55056 (38,6% на 332,5 млн руб.). УАЗ закупается для более суровых условий эксплуатации, имея большую мощность двигателя и габариты, спектр его использования шире, чем у Chevrolet Niva (вплоть до перевозки малогабаритных грузов), говорит Д.Бабанский.