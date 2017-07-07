У самозанятых нет стимулов выходить из тени

7 июля. FINMARKET.RU - Самозанятым в России придумано определение, но стимулов выходить из тени не прибавилось.

Определить, чемотличаются от индивидуальных предпринимателей или работников по трудовому договору, в мае поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минюст поручение выполнил, пишут "Ведомости"

Министерство предлагает считать самозанятыми людей старше 16 лет, которые самостоятельно, на свой риск, оказывают услуги и выполняют работы для других людей, чтобы получить прибыль, следует из опубликованного проекта поправок в закон о занятости. Они не должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а также иметь в подчинении других работников, услуги они должны оказывать сами, в том числе в свободное от основной работы время. О такой деятельности им предлагается уведомлять налоговую службу.

Сейчас такие люди не регистрируются как индивидуальные предприниматели и поэтому рискуют подпасть под административную или налоговую ответственность, пишет Минюст в пояснительной записке. Чтобы защитить их права и предоставить им льготы, нужно сначала "узаконить" таких людей, а затем уже "упрощать режим" их деятельности и менять Трудовой и Налоговый кодексы.

Минэкономразвития в целом поддерживает предложенный Минюстом подход, говорит его представитель. Минтруд, напротив, считает предложенную инициативу тупиковой. Нужно определитьсамозанятых так, чтобы выделить их, объясняет представитель Минтруда, обеспечив максимально простые и удобные условия начала деятельности в качестве самозанятых. Условия легализации должны быть комфортными, согласен федеральный чиновник: если они не придут сами, выявить их можно, но затраты не окупятся - их доходы низкие, а значит, и налоги будут невелики.

Как напоминают "Ведомости", для самозанятых установлены налоговые каникулы на 2 года - до 2019 г. Но как собирать с них налоги потом, чиновники не решили. Сенаторы предлагали ввести патенты. "Пока варианта лучше, чем патент, не придумали", - говорил зампред Совета Федерации Евгений Бушмин. Можно ввести фиксированный платеж по налогам и страховым взносам, поддерживает федеральный чиновник. Но против Минфин, который предлагает платить НДФЛ (13%). Есть риск, что индивидуальные предприниматели начнут переходить в разряд самозанятых, чтобы воспользоваться льготами, объясняет чиновник финансово-экономического блока. Вопрос пока прорабатывается, передал через пресс-службу директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, подходы к налогообложению их деятельности будут определены после окончательного закрепления их правого статуса.

По мнению экспертов, у самозанятых нет стимулов выходить из тени. Три категории самозанятых - няни, репетиторы и домработники - уже вправе заявить о себе и взамен получить освобождение от налогов на 2 года. Но, по данным ФНС, на 1 июля по всей стране было подано только 136 таких уведомлений. Пока гарантия одна: самозанятым придется писать отчеты для налоговиков, отмечает вице-президент Института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

В пояснительной записке Минюст обещает, что льготы для самозанятых будут вводиться и в будущем. Но даже если их предоставят, то затем могут и ликвидировать, а человек уже будет "засвечен", скептичен замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. Штрафы для тех, кто не зарегистрировался, могут появиться позже, продолжает он: "Пока их (самозанятых) пытаются выманить "морковкой", которой, на мой взгляд, не существует".

А директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малев считает, что лучше вообще не трогать сектор самозанятых. Если начать формализовать такие рабочие места, их станет меньше, а если попытаться обложить налогами и платежами, люди перестанут оказывать такие услуги, полагает она, что приведет к росту безработицы.