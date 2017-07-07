Изменения в закон не позволят оспорить кадастровую стоимость недвижимости

7 июля. FINMARKET.RU - У россиян, желающих оспорить кадастровуюимущества физлиц, в судах перестали принимать исковые заявления - 1 июля вступили в силу поправки в федеральный закон "Об оценочной деятельности в РФ".

Нередко кадастровая оценка оказывается выше рыночной. Поэтому граждане стали пользоваться своим правом оспаривать ее, чтобы снизить налоговые выплаты. В некоторых случаях это позволяло уменьшить их до 40%.

"По закону граждане могут оспорить размер суммы налога на имущество в соответствующей комиссии регионального отделения Росреестра или в суде", - пояснила "Известиям" председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Но сейчас владельцев недвижимости ждет неприятный сюрприз.

"Судебный путь для граждан, решивших оспорить сумму налога, теперь отрезан, - рассказала газете гендиректор консалтинговой компании Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская. - При подаче иска об оспаривании суммы налога нав судах требуют, чтобы в пакете документов был не только отчет оценщиков о стоимости квартиры или другой недвижимости гражданина, но и экспертиза отчета об оценке. Ее делает член экспертного совета СРО оценщиков. Но все экспертные советы фактически прекратили свое существование 1 июля этого года. Согласно поправкам в закон, все эксперты должны сдать экзамены к 1 июля, чтобы получить право проверять чужие отчеты. Но экзаменов о подтверждении квалификации никто не сдавал. Так как их проведение не было обеспечено в срок".

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития, "из закона об оценочной деятельности исключено требование о представлении при оспаривании кадастровой стоимости экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиков на отчет об оценке". Кроме того, из законодательства "исключены и иные случаи проведения обязательной экспертизы отчетов об оценке".

Однако это практически ничего не меняет для владельцев недвижимости.

"В законе есть лазейка, - пояснила газете член экспертного совета НП СРО "Деловой союз оценщиков" Оксана Семенова. - Он так написан, что граждане, попытавшиеся ранее оспорить сумму налога в комиссии Росреестра, всё равно должны в суде предоставить экспертизу отчетов об оценке имущества. Именно для них судебный путь оспаривания ошибки закрыт. А таких людей - подавляющее большинство. Все сначала хотят решить вопрос без судебных затрат, через Росреестр".

Это "Известиям" подтвердили и в пресс-службе Минэкономразвития.

Как считают эксперты, в следующем году 70-80% оценщиков могут не сдать или не захотят сдавать экзамен, что приведет к росту цен на их услуги. До недавнего времени в стране было около 20 тыс. специалистов-оценщиков, но реально практиковали порядка 14 тыс.