Инфляция в июне разогналась до 0,6%

Инфляция в июне ускорилась до 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен оказался выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция разогналась до 4,4%, отдалившись от таргета

6 июля. FINMARKET.RU - В июне 2017 годасоставила 0,6%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,3%. Рост потребительских цен ускорился после повышения на 0,4% в мае, на 0,3% в апреле, 0,1% - в марте и 0,2% - в феврале.

В июне 2016 году инфляция составляла также 0,4%, с начала года - 3,3%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце равнялся 0,1%. Цены на услуги увеличились на 0,7%.

В июне в 8 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 1,0% и более, из них в Тверской и Омской областях - на 1,4% и 1,2% соответственно, в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%.

Вместе с тем в Чукотском автономном округе и Сахалинской области потребительские товары и услуги в среднем подешевели соответственно на 1,3% и 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 4,1% и 0,6%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8% (с начала года - 103,2%), в Санкт-Петербурге - 100,4% (с начала года - 103,3%).

Инфляция в июне оказалась выше ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, равнялся 0,5% за месяц.

На ускорение инфляции повлияла холодная погода, которая сказалась на более позднем поступлении овощей нового урожая, что привело удорожанию продовольственных товаров в прошлом месяце на 1%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце подскочила до 4,4%, отдалившись от таргета на 0,4 п.п., после в 4,1% в мае и апреле. Эксперты ожидали, что инфляция в годовом выражении ускорится лишь до 4,2%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2017 году на уровне 3,8%.

ЦБ РФ прогнозирует, что инфляция в РФ в текущем году может оказаться чуть ниже таргета в 4,0%.

Прогноз аналитиков на 2017 год впервые снизился ниже таргета и равняется 3,9% (по опросу назад - 4,0%) .

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце июня 2017 года составила 4233,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,9%, или на 196,5 руб. С начала года корзина подорожала на 14,7%.

Самым дорогим минимальный продуктовый набор в прошлом месяце оставался на Чукотке (9526,3 руб.), в Магаданской области (6786,1 руб.), в Якутии (6384,2 руб.), в Камчатском крае (6338,8 руб.), на Сахалине (5415,4 руб.).

Самым дешевым в прошлом месяце продуктовый набор оказался в Белгородской области (3382,2 руб.), в Саратовской области (3520,3 руб.), в Мордовии (3542,4 руб.), в Курской области (3558 руб.), .), в Липецкой области (3600,6 руб.).

Стоимость набора в Москве в конце июня составила 5185,2 рубля и за месяц выросла на 4,8% (с начала года - на 16,4%), в Санкт-Петербурге - 5029,4 рубля и увеличилась на 2,9% (с начала года - на 13,0%).

В июне ускоренными темпами росли цены на плодоовощную продукцию. Так, капуста белокочанная стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь - на 15,9-22,4%. Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов. Цены на огурцы и помидоры свежие снизились на 25,4% и 22,8% соответственно, на чеснок - на 3,8%, сухофрукты - на 0,7%.

Из наблюдаемых видов рыбопродуктов на 0,4-0,7% увеличились цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты, икру лососевых рыб отечественную, консервы рыбные. При этом подешевели рыба мороженая (кроме лососевых пород), филе рыбное, сельди соленые и пресервы рыбные - на 0,2-0,5%.

Одновременно все наблюдаемые виды крупяных изделий стали дешевле на 0,4-4,1%.

Снижение цен на 0,1-0,5% отмечалось на некоторые виды мяса, макаронные изделия, конфеты, пиво и т.д..