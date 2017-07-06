Бедность остается одной из ключевых проблем для России

6 июля. FINMARKET.RU -остается одной из ключевых проблем для России. При этом есть основания полагать, что статистика бедности в стране сильно искажена. Во-первых, она привязана к административно установленным показателям по доходам, которые имеют мало общего с реальностью. Во-вторых, эта статистика, судя по всему, не учитывает миллионы россиян без определенного места жительства, не охваченных переписью населения, пишет "Независимая газета".

"В нашей стране, по разным оценкам, от 3 до 5 млн бездомных, - заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. - Эти люди оказались фактически вне социума по самым разным причинам, зачастую от них не зависящим". Такими словами Миронова сопровождается новость о внесении "Справедливой Россией" в Госдуму пакета инициатив, направленных на правовую поддержку лиц без определенного места жительства, а также благотворительных организаций, помогающих бездомным.

Росстат ранее приводил совершенно другие оценки. Данные о численности бездомных собираются только при Всероссийской переписи населения, сообщили агентству RNS в пресс-службе Росстата. Уточняется, что "при переписи населения бездомными считаются лица без определенного места жительства, которые ночуют на улице, в подъездах или других случайных местах и носят свои пожитки с собой".

Перепись-2010 выявила в стране 34 тыс. домохозяйств бездомных, в которые входили около 64 тыс. человек. Показатели Росстата за 2010 год оказались меньше тех оценок, которые привел Миронов, примерно в 50-80 раз (такой разброс объясняется тем, что Миронов назвал не конкретную цифру, а диапазон значений).

В пресс-службе "Справедливой России" на вопрос "НГ" о происхождении таких данных ответили, что в своем заявлении партия опиралась на экспертные оценки, взятые из открытых источников.

Опрошенные "НГ" эксперты полагают, что истина где-то посередине. По их мнению, найти объективные показатели сложно, учитывая количество заинтересованных в разных цифрах сторон.

О заниженности данных Росстата можно судить и по другим официальным источникам. Например, в конце 2016 года Счетная палата сообщила: "Согласно полученным в ходе проверки данным, численность детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, за 2014-2015 годы выросла на 15,4%, составив на 1 января 2016 года 229,82 тыс. человек. Численность детей-сирот, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, увеличилась на 20,9%, составив на 1 января 2016 года 140,24 тыс. человек, или 61% от общей численности детей-сирот, состоящих на жилищном учете. При этом численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, уменьшилась на 1,38 тыс. человек, или на 4,8% (в 2015 году обеспечено 26,91 тыс. человек, в 2014-м - 28,29 тыс. человек)".

Затем в Счетной палате уточнили, что по состоянию на 1 января 2017-го за 2016 год ситуация не улучшилась. Конечно, далеко не все дети-сироты, которые не обеспечены жильем, стали именно бомжами. Однако они находятся в зоне повышенного риска.