В России готовят закон для беспилотных автомобилей и дронов

6 июля. FINMARKET.RU - Ко 2-му кварталу 2019 года России предстоит отрегулировать правовые вопросы робототехники и искусственного интеллекта. Такой пункт содержится в проекте программы цифровой экономики, который вчера обсуждал совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как стало известно "Ведомостям" , программа одобрена советом в целом, по итогам обсуждения будут внесены незначительные корректировки.

По мнению экспертов, регулировать стоит роботов, обладающих автономностью в своих решениях, - например, это беспилотные автомобили, дроны, медицинские

Между тем законы для роботов пока что только обсуждаются. В феврале Европарламент решил, что робототехника регулируется недостаточно, и принял резолюцию для Еврокомиссии. Европарламент предложил подумать над специальным правовым статусом электронной личности для сложных роботов, принимающих самостоятельные решения, - тогда на них можно будет возложить ответственность за возмещение причиненного ими ущерба. По мнению Европарламента, в регулировании особенно нуждается сектор беспилотных автомобилей.

Как говорил в феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин, к 2022 году законы, регулирующие взаимоотношения человека и робота, будут приняты "везде". Тогда же он обещал, что Госдума займется регулированием робототехники.

Но пока что известна лишь частная инициатива: в конце прошлого года о разработке концепции первого законопроекта о робототехнике сообщил сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин (основавший также инвестиционный фонд Grishin Robotics). Законопроект Д.Гришина - единственный в России целостный проект документа по регулированию робототехники и он находится в русле правовой мысли Евросоюза, считает бывший руководитель робототехнического центра "Сколково" Альберт Ефимов.

В проекте Д.Гришина предлагается частично использовать в отношении роботов регулирование, которое применяется к животным и юрлицам. Искусственный интеллект как таковой не может в отсутствие эмоций делать роботов субъектами права, гласит концепция Д.Гришина, но роботы схожи с животными, поскольку способны совершать автономные действия.

Кроме того, как и юрлицо, робот является особой юридической конструкцией. Д.Гришин допускает создание реестра роботов по аналогии с ЕГРЮЛ. Также, считает он, к создателям роботов могут применяться нормы об ответственности владельца источника повышенной опасности - ведь робот может причинить вред. Есть и сценарии, когда действия робота подпадают под уголовное право.