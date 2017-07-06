Бизнес стали реже штрафовать, но чаще предупреждать

6 июля. FINMARKET.RU - Количество предупреждений бизнесу во втором полугодии прошлого года выросло на 52,8% по сравнению со второй половиной предыдущего года и составило порядка 76 тыс. При этом общее же количество решений о привлечении к ответственности сократилось на 17%. На 23% снизилось и количество штрафов, выписанных предпринимателям. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития, направленном в правительство, с которым ознакомились "Известия"

Раньше, если контрольно-надзорные органы выявляли какое-либо нарушение впервые, они могли выбирать: сразу штрафовать предпринимателя или выписывать предупреждение. Чаще всего контролеры делали выбор в пользу фискальной санкции — это позволяет отчитываться о пополнении бюджета на внушительные суммы. Однако в июле прошлого года вступил в силу закон, согласно которому при допущении нарушения в первый раз предприниматель получает предупреждение. Штраф выписывается, только если ситуация не улучшилась.

В результате количество "желтых карточек" бизнесу выросло, а количество штрафов снизилось.

«Рост доли предупреждений на фоне уменьшения общих решений о привлечении к ответственности, а также снижение применения санкций в виде административных штрафов позволяет говорить о снижении уровня административной нагрузки на малый и средний бизнес», — говорится в документе.

При этом Минэкономразвития отмечает в своем докладе, что результаты мониторинга могут не полностью отражать реальную ситуацию, поскольку закон был принят совсем недавно.

Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев считает, что самой лучшей помощью предпринимателям будет не увеличение числа предупреждений, а сокращение количества контрольно-надзорных органов. По его мнению, «двигаться нужно в другую сторону — сокращать количество контрольно-надзорных органов».

"Их слишком много. Ведь какой KPI у проверяющих? Если пришел с проверкой, значит, что-то должен найти. Иначе проверка считается неэффективной", — заявил В.Буев.

С предложением сократить количество проверяющих ведомств ранее выступал и министр финансов Антон Силуанов. В качестве успешного примера министр приводил ликвидацию Росфиннадзора и передачу его полномочий Казначейству.