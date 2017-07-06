Россия будет создавать промзоны за рубежом

6 июля. FINMARKET.RU - Россия начинает открывать за рубежом свои производства. Зачем России промышленные зоны в других странах, рассказал "Российской газете" первый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин.

По его словам, это делается для того, чтобы "дать дополнительный стимул потенциальным импортерам российской продукции и помочь ее продвижению на целевые рынки". И, как сказал Г.Никитин, одним из таких стимулов является локализация производственных цепочек на территории стран-импортеров.

Сегодня самым перспективным и проработанным проектом в этой сфере является создание Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте. Этот первый подобный российский проект должен продемонстрировать целесообразность указанного подхода и стать стержневым проектом российско-египетского сотрудничества в промышленной сфере, отметил первый замминистра.

Г.Никитин пояснил, что будет производиться в Египте: "У нас есть взаимный интерес по размещению на территории РПЗ производств в сфере машиностроения, инженерии, фармацевтики, электроники, легкой промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности". Первый замминистра не исключил, что при соблюдении всех необходимых условий строительство инфраструктуры первого этапа РПЗ может начаться в 2019 году.

Отвечая на вопрос, в чем выражается агрессивная экспортная политика, Г.Никитин отметил, что Россия должна быть активной и завоевывать рынки, что "в полной мере коррелируется с важнейшим стратегическим направлением страны - увеличением объемов российского несырьевого экспорта".

По словам первого замминистра, произведенная на базе отечественных комплектующих продукция способна в отдельных регионах успешно конкурировать с зарубежными аналогами и вытеснять их на внешних рынках, увеличивая тем самым объемы российского экспорта.

"При этом производители могут воспользоваться различными мерами финансовой и нефинансовой поддержки при экспорте российской несырьевой неэнергетической продукции со сроком реализации до 2020 года", - сказал он.

Как отметил Г.Никитин, ставится задача ежегодного роста экспорта по "ключевым" отраслям до 17% в год, а по несырьевому неэнергетическому экспорту - до 7% в год. При этом, добавил он, предполагается диверсификация экспортных возможностей предприятий, в первую очередь в автомобилестроении, авиастроении, сельскохозяйственном и железнодорожном машиностроении. "Одновременно предусматриваются меры поддержки всех высокотехнологичных отраслей", - заявил первый замминистра.

По мнению Г.Никитина, в этом году есть все основания рассчитывать на то, что рост в промышленности составит 2%, а в обрабатывающих производствах - 2,5-2,7%. Он отметил, что удалось добиться стабилизации: "Индекс промышленного производства за 5 месяцев 2017 года составил 101,7%. При этом в обрабатывающих производствах динамика достигла 100,9% (за 5 месяцев). Сальдированный финансовый результат в обрабатывающих производствах за указанный период превысил 603 миллиарда рублей. Это неплохие показатели".

Первый замминистра сообщил также, что в этом году, согласно данным первых 5 месяцев, уверенно чувствуют себя производители лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В аутсайдерах производители табачных изделий, сфера полиграфической продукции и ряд других отраслей.

"Мы ожидаем, что хорошими темпами - около 4% в год - будут расти химическое производство, текстильное производство, нащупавшее в условиях ослабленного рубля ниши на внутреннем рынке, а также сектора с наиболее сильно сжавшимися ранее рынками, в ответ на восстановление потребительского и инвестиционного спроса. Это производство транспортных средств, стройматериалов, товаров длительного пользования. Замедленный рост - менее 2% - ожидается в добыче полезных ископаемых и в пищепроме", - сказал Г.Никитин.