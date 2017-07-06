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06 июля 2017 года 08:32
Путин: Россия - за свободный доступ к интернету, но без вседозволенности
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Илья Питалев/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - Россия выступает за свободу доступа к интернету, которая, однако, не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть интернет. Большое значение придаём защите прав человека в информационном пространстве. При этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью", - пишет В.Путин в своей статье в газете Handelsblatt в преддверии саммита "двадцатки" в Гамбурге. По мнению президента РФ, "это ведёт к разгулу киберпреступников, хакерских группировок, всех тех, кто, используя передовые технологии, посягает на неприкосновенность частной жизни граждан или суверенитет государств". "Россия, одна из первых обозначившая опасность данного вызова, не первый год продвигает идею заключения универсальных международных договорённостей в рамках ООН, призванных противодействовать этим негативным явлениям. Рассчитываем здесь на позитивную, заинтересованную реакцию со стороны других стран", - отмечает глава государства. В.Путин считает, что "в повестку дня "двадцатки" также стоит внести и вопросы цифровой грамотности - ключевого элемента защиты прав потребителей в электронной коммерции". Вместе с тем, президент РФ обратил внимание на то, что возможности, которые открывает цифровая экономика, переход на новый промышленный и технологический уклад, одновременно усиливают разрыв в уровне развития между богатыми и бедными странами, обостряют проблемы неравенства между различными социальными слоями. "Поэтому в центре наших усилий должен быть человек, его интересы и заботы. Считаю это важнейшим приоритетом в деятельности "Группы двадцати"", - отметил глава государства.
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