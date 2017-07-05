Россиян защитят от высоких процентов по займам

5 июля. FINMARKET.RU - С 1 июня 2018 года россияне смогут открывать совместные счета в банках, а также оспаривать в суде обременительныепо займам, взятым у других физических лиц или у работодателя. Это следует из поправок в Гражданский кодекс, которые 4 июля после очередного этапа согласований с заинтересованными сторонами думский комитет по госстроительству утвердил ко второму чтению.

Утвержденные поправки разрешают гражданам в суде оспаривать размер процентов по займам, взятых у других физлиц или компаний, которые не выдают их на профессиональной основе. К последним, например, могут относиться случаи, когда работодатель выделил займ своему сотруднику, объяснили "Известиям" в комитете. А вот на микрофинансовые организации новые правила распространяться не будут. Оспаривать размер процентов можно, если они "обременительны" (т. е. являются ростовщическими) для должника, а именно в два и более раза выше тех, которые "обычно взымаются в подобных случаях", гласит проект. Суд будет вправе их уменьшить до "обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах".

Ранее Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ раскритиковал эту норму за неопределенность. Отмечалось, в частности, что Центробанк не ведет статистики по ставкам процентов по займам между гражданами. Известны только среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов у банков, микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов - впрочем, даже эти среднерыночные значения не равны ставке по кредиту. В Совете по кодификации указывали, что используемая в законопроекте формулировка "является недостаточно конкретной и может вызвать значительные сложности при практическом применении". Совет предлагал рассмотреть возможность снижения размера процентов "с учетом международного опыта" до ключевой ставки Банка России.

Член Совета по кодификации, член Общественной палаты РФ Лидия Михеева рассказала "Известиям", что дискуссия в совете по понятию "обычно взимаемые проценты" "была очень бурной".

- Этот вопрос не может быть напрямую, в цифрах, урегулирован в законодательстве. Мы не можем написать в ГК, что предельным размером является сколько-то процентов - рынок меняется, показатели инфляции разные. Поэтому, как и в других случаях, когда используются сравнимые обстоятельства, этот вопрос остается на усмотрение суда, - пояснила она "Известиям".

Председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго считает, что такие изменения необходимы в связи с огромной закредитованностью населения, чтобы хоть как-то бороться с тенденцией по росту общей задолженности. По его мнению, "позитивным моментом является и то, что норма посвящена именно непомерно большим процентам, по сути, как злоупотреблению правом, и не содержит необходимости обосновывать снижение их размера финансовым положением должника".