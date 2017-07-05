За фальсификацию продуктов предлагают ввести миллионные штрафы

5 июля. FINMARKET.RU -за обман покупателей могут быть значительно увеличены. Законодатели внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренный фальсификат продуктов питания.

Так, тюменские депутаты предлагают штрафовать не только компании, но и индивидуальных предпринимателей, чего ранее не было в Кодексе об административных правонарушениях. На юридических же лиц, попавшихся на фальсификате не один раз, по мнению законодателей, надо накладывать штраф до миллиона рублей с конфискацией продукции и приостановлением деятельности предприятия на месяц. Правда, при этом не уточняется, а к кому конкретно будут применяться суровые санкции.

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, самое сложное - это уличить магазины в продаже фальсифицированной, то есть умышленно измененной продукции. Недобросовестные производители могут произвести сколь угодно низкокачественную продукцию, но без торговых предприятий она никогда не дойдет до потребителей. Поэтому, по мнению Роспотребнадзора, наказывать за фальсификат нужно всех участников процесса - от производителей до поставщиков и продавцов. И Роспотребнадзор готов в судах доказывать злой умысел последних. А если будет доказано, что компании преднамеренно производили и продавали продукты с измененными характеристиками, то, как сообщила "Российской газете" глава надзорного ведомства Анна Попова, максимальным наказанием для них может стать уголовная ответственность.

"Фальсификат может быть разный - и опасный для здоровья человека, и неопасный, но вводящий человека в заблуждение, - рассказывает "РГ" академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Виктор Тутельян. - Если, например, для придания цвета в сок добавляют искусственный краситель - это вредно для здоровья. Ну а если в колбасные изделия кладут белковый продукт, полученный путем переработки шкур животных и содержащий коллаген, - это не опасно. Но при этом пищевая ценность колбасы снижается на 20%, так как коллаген задерживает жидкость в готовом продукте".

По словам А.Поповой, в год Роспотребнадзор делает примерно по 5 миллионов исследований пищевой продукции на предмет выявления фальсификата. "Удельный вес не соответствующей требованиям продукции не превышает 6-7%, - подчеркивает глава ведомства. - Это немного, учитывая, какие объемы товаров у нас реализуются". Больше всего подделок обнаруживается среди молочной продукции и мясных консервов.

В 2014 - 2015 годах Роспотребнадзор проверил более 60 тысяч предприятий, производящих или продающих молочные продукты, было исследовано на соответствие микробиологическим, физико-химическим и санитарно- химическим показателям более 600 тысяч этих товаров. В итоге требованиям не отвечали в 2014 год - 6,1% молочных продуктов, а в 2015-м - 6,4% продукции.

В прошлом году судами была приостановлена деятельность 12 предприятий, выпускавших фальсифицированную продукцию.