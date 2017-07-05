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05 июля 2017 года 09:35
Потепление поможет сельскому хозяйству
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Юрий Смитюк/ТАСС
5 июля. FINMARKET.RU - Изменение климата может к 2030 году грозить России потерей 1-2 процентов ВВП. Об опасности роста среднегодовых температур и их возможном отрицательном влиянии на экономику России заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Выступая на 40-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), он сообщил, что такие процессы как глобальное потепление "особенно влияют на сельское хозяйство". Однако потепление, наоборот, может привести и к противоположному, положительному эффекту для России. Для значительной части территории нашей страны кроме, может быть, самого юга изменение климата в сторону его потепления, наоборот, принесет дополнительные преимущества, уверен профессор кафедры рационального природопользования МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Мазуров, пишет "Российская газета". "Достаточно обратиться к данным, например, по Западной Сибири. При том, что там и так черноземные почвы, последние годы улучшаются условия воспроизводства практически всех культур. И в Омской области, например, уже выращивают арбузы, дыни, баклажаны, то, что еще 10 - 20 лет назад казалось просто немыслимым", - приводит примеры эксперт. То же самое, продолжает он, касается и Центральной России как по состоянию почвенных угодий, так и по изменению климатических условий. К2030 году, говорит эксперт, можно скорее говорить о росте ВВП на 1-2% и как раз за счет потепления климата. "Но главное условие, это произойдет при изменении идеологии по отношению к сельскому хозяйству. "Я бы поостерегся называть конкретные цифры, но в тех местах, где природно-климатические условия будут улучшаться из-за потепления климата, даже при том же уровне инвестиций в сельское хозяйство, который есть сейчас, возможен прирост на 10-20%", - резюмирует Ю.Мазуров.
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