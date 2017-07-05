Концессионеры смогут менять условия конкурса после проверки объекта

5 июля. FINMARKET.RU - Минстрой предлагает разрешить потенциальным инвесторам настаивать на изменении условий конкурса по итогамсостояния объектов тепло- и водоснабжения, которые они собираются взять в концессию. Согласно поправкам, если инвестор выявит несоответствие заявленного и фактического состояния объекта, он может направить предложения о внесении изменений в конкурсную документацию и условия соглашения. В случае отказа вносить правки инвестор вправе отозвать свое конкурсное предложение и получить обратно внесенный задаток.

Как пояснил "Коммерсанту" глава Минстроя Михаил Мень, возможность осматривать имущество "крайне востребована" - сложно принимать решения без возможности реально оценить его состояние, а "данные, предоставленные муниципалитетом, могут недооценивать уровень износа и необходимый объем вложений". Председатель правления Национального центра ГЧП Павел Селезнев пояснил газете, что "доступ к такой информации у потенциального концессионера формально есть, однако качество такого технологического аудита в большинстве муниципалитетов оставляет желать лучшего".

Минстрой также готов создать реестр недобросовестных концессионеров - в него предлагается включать инвесторов, с которыми соглашение расторгнуто по решению суда, а запись в реестре станет основанием для отказа в допуске к участию в конкурсах. Исключать из реестра будут через два года - при отсутствии новых нарушений условий договоров.

Кроме того, законопроект предусматривает компенсацию затрат инвестора (когда конкурс проводится по его предложению), если по итогам отбора победителем стал другой участник. Покрыть затраты инициатора на подготовку предложения должен будет победитель конкурса. Величина этих затрат будет зафиксирована и не должна превышать 3 млн руб.- как отмечают разработчики проекта, такая сумма "соответствует рыночным ценам". "Это справедливо, ведь инициатор конкурса потратил существенные ресурсы на то, чтобы подготовить заявку и запустить саму процедуру конкурса",- говорит Михаил Мень. По его мнению, это "позволит активизировать частную инициативу и увеличить число инвесторов в ЖКХ".