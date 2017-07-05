Минфин предлагает навести порядок в налоговых льготах

5 июля. FINMARKET.RU - Минфин предлагает заменить некоторые налоговыевыплатами из бюджета, а действие остальных прекратить, говорится в материалах, которые ведомство отправило в Госдуму.министерства могут вылиться в радикальный пересмотр всей системы льгот, стоимость которых Минфин оценивает в этом году примерно в 2,5 трлн руб., пишут "Ведомости".

Навести порядок в налоговых льготах Минфин предлагает уже несколько лет. Увеличить адресность поддержки и отказаться от неэффективных льгот требовал и президент Владимир Путин. С 2014 г. номинальные потери бюджета из-за разнообразных налоговых преференций выросли с 2,19 трлн руб. до 2,4 трлн в 2016 г., к 2020 г. они увеличатся до 2,8 трлн. Хотя по отношению к ВВП их доля не растет и держится последние годы на уровне 2,6% ВВП.

Дороже всего бюджету обходятся льготы, направленные на поддержку экономики, следует из материалов Минфина: 2 трлн руб. в 2017 г., или 85% потерь. Доля здравоохранения и социальной политики - 12 и 3% соответственно. Среди налогов лидер по льготам - НДС (1,2 трлн руб. в 2017 г.), среди отраслей - нефтянка: 550 млрд руб.

Выпадающие из-за льгот доходы мало отличаются от расходов, но сейчас не оцениваются при формировании бюджета. Нужно распределить льготы по госпрограммам, регулярно оценивать их размер и эффективность, говорит представитель Минфина. Также нужно определять цели и финансирование госпрограмм с учетом предоставляемых льгот, продолжает он, четко понимать величину такого косвенного госфинансирования.

К налоговым расходам относятся те налоговые льготы, которые отступают от "базовой" структуры налогов, определяющейся в том числе качественными элементами (делают налоговую систему эффективнее и справедливее), объясняет чиновник. Например, право переносить часть убытков на будущее не должно относиться к налоговым расходам (льгота нужна, чтобы налоговая система была нейтральна и к тем, кто только начинает бизнес, и к тем, кто уже получает от него прибыль), говорит он.

Налоговый расход - такая налоговая льгота, которая может быть заменена другим бюджетным расходом, объясняет директор НИФИ Владимир Назаров, это может быть и налоговый вычет, и налоговый кредит. Классический пример налогового расхода - льготная 10%-ная ставка по НДС: взимается с основных продуктов питания, кроме деликатесов, товаров для детей, книг, учебников и лекарств.

Такая льгота есть и в перечне Минфина, среди других налоговых льгот, которые можно считать расходами, - пониженные ставки НДПИ для отдельных месторождений, по экспортной пошлине на нефть и др. Но распределение на налоговые расходы и базовые элементы сопряжено с оценочными суждениями, в дальнейшем перечень расходов может пополняться налоговыми льготами, которые сейчас отнесены к базовым элементам, говорит чиновник. Это повысит неопределенность для бизнеса, который каждый год будет ждать отмены льготы, опасается предправления крупной машиностроительной компании. Меняться льготы должны, например, раз в три года, предлагает Назаров.

Бизнес предложение Минфина не поддерживает. Эффект от льгот не всегда очевиден, говорит сотрудник крупной международной компании: сэкономленные средства компания не всегда направляет на собственное развитие, иногда они выплачиваются материнской структуре в виде дивидендов - и уже она приобретает основные фонды. Чиновники лукавят, когда говорят о выпадающих доходах, поддерживает предправления машиностроительной компании, без льгот их бы вообще не было - например, не открывались бы новые производства.