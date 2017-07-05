РФ теряет 0,5% роста ВВП от сокращения трудоспособного населения

5 июля. FINMARKET.RU - Численность трудоспособного населения России в ближайшие годы будет сокращаться на 1 млн человек в год, указано в "Основных направлениях деятельности правительства до 2018 года". В документе подчеркивается, что сложившаяся демографическая ситуация ограничивает темпы экономического роста и увеличивает нагрузку на пенсионную систему. В Минэкономразвития подсчитали, что к 2020 году численность населения России трудоспособного возраста может снизиться до 80,6 млн человек с 83,7 млн человек в 2016 году.

"В этих условиях потери в темпах приростамогли бы составить в среднем 0,4-0,5 процентного пункта в год, - сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства

Превысить к 2020 году среднемировые темпы роста экономики (3%) станет возможным в случае повышения производительности труда, считают в Минэкономразвития. Для этого ведомство готовит паспорт приоритетного проекта по поддержке занятости. Проект будет рассчитан до 2025 года, его утверждение запланировано на 1 сентября. Ранее "Известия" сообщали, что в документ могут быть включены такие меры по поддержке занятости, как новые налоговые льготы для работодателей, создание специальных институтов развития в регионах и отказ от бумажных трудовых книжек.

Опрошенные газетой эксперты утверждают, что повышения одной только производительности труда для ускорения темпов экономического роста недостаточно. В нынешних демографических условиях России по-прежнему необходим приток мигрантов.

"Сокращение трудоспособного населения происходит не только в России, но и в Европе, США, Японии. Там эта потеря компенсируется за счет привлечения иностранной рабочей силы. Только благодаря ей удается сохранить ВВП на должном уровне. Мы по количеству мигрантов очень отстаем от остальных стран", - заявил "Известиям" главный экономист БКС Владимир Тихомиров. При этом он отметил, что сегодня в России наблюдается рост производительности труда, хоть и небольшой.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что экономический рост можно ускорить и с помощью более активного использования труда инвалидов и домохозяек.