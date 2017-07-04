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04 июля 2017 года 11:30
ФАС отменяет плановые проверки бизнеса в сферах рекламы и тарифов
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YAY/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Правительство РФ проводит реформу контрольно-надзорной деятельности, которая призвана снизить административную нагрузку на бизнес. ФАС в рамках реформы решила отменить плановый надзор по двум видам антимонопольного контроля, сообщили "Известиям" сообщили в пресс-службе регулятора. Так, с 2018 года служба перестанет проводить плановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства в области рекламы и регулирования тарифов. "ФАС России снижает административную нагрузку на предпринимательское сообщество", - объяснили газете причину такого решения в пресс-службе регулятора. Источник, знакомый с ходом дискуссии в ФАС, в беседе с "Известиями" добавил, что антимонопольная служба также рассматривает возможность отмены плановых проверок в сферах гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Это связано с тем, что у антимонопольного ведомства возникли сложности с разработкой критериев рисков для плановых проверок в этих сферах. В пресс-службе ФАС подчеркнули, что по всем видам антимонопольного контроля сохраняются внеплановые проверки. Согласно закону о защите конкуренции, основаниями для проведения внеплановых проверок являются жалобы граждан и материалы правоохранительных органов. Плановые проверки ФАС начинает проводить по истечении 3-х лет со дня основания организации. Между тем вице-президент "Деловой России" Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования. "Тарифы - это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции. По нашим оценкам, оптимизировать затраты компаний естественных монополий можно на 27%. А пока ФАС в этой сфере не проявляет себя с должной степенью активности. То же самое касается гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Эти сферы ФАС должна проверять с особенным вниманием, - сказала газете А.Алехнович. Отмену плановых проверок в области рекламы вице-президент "Деловой России" поддержала, поскольку это, по ее мнению, действительно снизит нагрузку на частный бизнес.
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