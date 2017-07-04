ФАС отменяет плановые проверки бизнеса в сферах рекламы и тарифов

4 июля. FINMARKET.RU - Правительство РФ проводит реформу контрольно-надзорной деятельности, которая призвана снизить административную нагрузку нав рамках реформы решила отменить плановый надзор по двум видам антимонопольного контроля, сообщили "Известиям" сообщили в пресс-службе регулятора. Так, с 2018 года служба перестанет проводить плановыесоблюдения антимонопольного законодательства в области рекламы и регулирования тарифов.

"ФАС России снижает административную нагрузку на предпринимательское сообщество", - объяснили газете причину такого решения в пресс-службе регулятора.

Источник, знакомый с ходом дискуссии в ФАС, в беседе с "Известиями" добавил, что антимонопольная служба также рассматривает возможность отмены плановых проверок в сферах гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Это связано с тем, что у антимонопольного ведомства возникли сложности с разработкой критериев рисков для плановых проверок в этих сферах.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что по всем видам антимонопольного контроля сохраняются внеплановые проверки. Согласно закону о защите конкуренции, основаниями для проведения внеплановых проверок являются жалобы граждан и материалы правоохранительных органов. Плановые проверки ФАС начинает проводить по истечении 3-х лет со дня основания организации.

Между тем вице-президент "Деловой России" Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования.

"Тарифы - это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции. По нашим оценкам, оптимизировать затраты компаний естественных монополий можно на 27%. А пока ФАС в этой сфере не проявляет себя с должной степенью активности. То же самое касается гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Эти сферы ФАС должна проверять с особенным вниманием, - сказала газете А.Алехнович.

Отмену плановых проверок в области рекламы вице-президент "Деловой России" поддержала, поскольку это, по ее мнению, действительно снизит нагрузку на частный бизнес.